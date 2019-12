La razón por la que no habrá edecanes en la pelea de Andy Ruiz

Ciudad de México.- El combate entre el mexicano y Anthony Joshua no contará con los ‘ring girls’, que acostumbran salir



El combate entre el mexicano y el británico no contará con los ‘ring girls’, que acostumbran salir con cartelones para anunciar el inicio de los rounds, debido a las costumbres de Arabia Saudita



El combate entre el mexicano Andy Ruiz y el británico Anthony Joshua, que se celebrará el 7 de diciembre en Arabia Saudita, no contará con las tradicionales ring girls, las edecanes que anuncian con cartelones el inicio de los rounds en combates de boxeo, debido a las costumbres de vestimenta de la nación árabe.



La medida se da debido a que los organizadores del combate -entre ellos Matchroom Boxing, la promotora del púgil inglés- desea respetar el estricto código de vestimenta que deben de vestir las mujeres en la vida cotidiana en Arabia Saudita, según un reporte del portal TMZ. La poca ropa que usualmente visten las ring girls violaría el código de vestimenta que deben de vestir las mujeres en ese país.



Sin embargo, lo anterior contrasta con las reducciones de estas medidas en cuanto a las mujeres extranjeras. Se esperaba que los promotores del pleito trajeran de Estados Unidos o Inglaterra a las ‘ring girls’.



Matchroom Boxing, propiedad del promotor Eddie Hearn, es la segunda empresa que toma una medida similar para no violar los códigos de vestimenta de las mujeres. Anteriormente lo hizo la WWE cuando presentó una cartelera en ese país.



"Necesitamos ser respetuosos de las culturas en los países en los que actuamos", explico Vince McMahon, propietario de la WWE, en aquella ocasión.