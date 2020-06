La red oscura del Internet: donde conviven hackers, ciberactivistas, pedófilos y narcotraficantes

Escuchar Nota

“Es uno de los desarrollos tecnológicos que plantean grandes desafíos a la eficacia de los esfuerzos tradicionales de aplicación de la ley para frenar el suministro de drogas”, señala el documento en referencia al portal.

“La red oscura es un espejo de nuestra sociedad; en cualquier canal tienes una radiografía instantánea de ella (…) Ahí ves a la cultura bruta, sin gobernanza cultural”, comenta Serralde.

“Las revoluciones o los cambios sociales no sucederán en Twitter. Eso es impensable. Pero en el anonimato pueden ocurrir cosas”, remarca Serralde.

“Lo que ellos dicen no me importa. El código es la ley. Si no veo el código, es como firmar un contrato sin saber qué hay detrás”, deplora Serralde. “No sé lo que hacen con tantos datos míos, y cuando digo ‘tantos’ no es exageración. Tienen mis twits, mi información, mis fotos, pero no sé para qué los quieren”.

“Bitcoin es una abstracción más”, analiza Serralde. “Existe sólo en la imaginación de la gente que cree en ella”. Resulta que se usa tanto por motivaciones políticas como forma para ingresar dinero y permitir los negocios millonarios en la red oscura.

"Es un refugio seguro donde viene gente civilizada en paz por beneficio mutuo”, precisa el administrador de The Silk Road, quien advierte a los compradores: “Debes entender los riesgos de poseer y usar lo que compras aquí”.

“Lo único que nos aporta internet es catálisis, velocidad. Todo el resto lo tienes idéntico ahí afuera, al salir a la calle. No hay nada más”, resume Serralde.

-Sólo seudónimos aparecen en la llamada. Detrás de ellos se escondenGenerada por un flujo de transmisiones invisibles e irrastreables,. Hay una regla única:. En su seno gravitan decenas de miles de páginas imposibles de encontrar con los motores de búsqueda tradicionales.(La ruta de la seda) es sin duda la más famosa de esas páginas. Se presenta como un mercado en línea clásico: los vendedores suben fotografías y descripciones de sus productos mientras los potenciales compradores navegan, comparan y eligen.Hay muchos vendedores de sustancias prohibidas en la red oscura. Sin embargo ninguno tiene tantos compradores como The Silk Road. Se estima queLa oferta es abundante:. También se consiguen jeringas, inhaladores y material para montar en un laboratorio de drogas casero.Si las cantidades se revelan relativamente escasas y, es porque se supone que los. La mayoría de los vendedores radica en Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Alemania.Las drogas representan sólo una parte del negocio. También se vendenEn el foro de discusión de The Silk Road hay más deque abordan 69 mil temas diversos (cifras del miércoles 17). Los navegantes narran sus experiencias alucinógenas, se asesoran sobre las mejores formas de esconder su identidad en internet o sobre cómo protegerse ante los riesgos que corren al recibir drogas por correo.Al concluir una transacción, el comprador le proporciona al vendedor una dirección y un nombre mediante un sistema de mensajería encriptada tipo. Por lo general dan la. El vendedor toma precauciones para que los agentes y los temidos perros de las aduanas no detecten el contenido del paquete: pone el producto en varias bolsas de plástico selladas al vacío y lo manda por correo.La fiabilidad de la página se basa en la reputación de los vendedores, calificada por los compradores. Éstos aprecian la rapidez del servicio, la forma de mandar los productos y la cordialidad en la atención que reciben; o por el contrario, se quejan de que un producto no fue entregado, lo cual disminuye las probabilidades de que un vendedor siga ofreciendo su mercancía.Con el seudónimo de–una celebridad en la red oscura–, un hacker. Dos años después la Organización de Estados Americanos se alarmó por su éxito, como consta en el reporte Escenarios para el problema de las drogas en América 2013-2025.En The Silk Road las transacciones no se realizan por medios tradicionales, sino mediante la criptomoneda bitcoin (BTC), cuyo uso es directo, anónimo e irrastreable.Cuando el hacker conocido por el seudónimo de, sólo 50 BTC circulaban en internet y cada una valía un dólar.El BTC funciona como un pago en efectivo por internet. Gracias al sistema de intercambio de datos de computadora a computadora peer to peer (P2P). A diferencia de otras monedas virtuales, la bitcoin no está atada al dólar; su inventor la reivindicó independiente y apolítica.Una. Cada dueño de BTC tiene undotado de una llave privada. Al efectuar una transacción directa entre un usuario y otro, la moneda se transfiere en un bloque encriptado. Ese bloque pasa a través de una larga cadena de verificación –la red de usuarios– que a su vez certifica la transacción.Se puede comparar internet con un océano.(cifras de julio de 2013). Según Peter Schmidt, su director, el motor de búsqueda tenía registrado sólo 0.004% de los datos de internet en 2008. Debajo de esta superficie se encuentran el llamado “internet profundo” y las redes privadas, que funcionan en circuito cerrado.El internet profundo se compone de todas las páginas que Google no enlista, cuyo acceso está restringido al público mediante contraseñas. Ello ocurre con Facebook, por ejemplo. Pero el internet profundo también alberga las páginas escondidas que constituyen la red oscura.Para navegar en internet de manera anónima se necesita descargar e instalar programas de “refugio de datos” tales como HavenCo, Freenet o The Onion Router, mejor conocido con las siglas TOR.Roger Dingledine, Nick Mathewson y Paul Syverson, ingenieros informáticos estadunidenses, lanzaron elel 20 de septiembre de 2002 con el apoyo financiero del Laboratorio de Investigación Naval del Departamento de Estado, cuyo objetivo era proteger sus datos.En vez de conectar una computadora a un servidor –lo que registra la huella digital del usuario y del mensaje–,Al apagar TOR este punto de partida desaparece, lo que hace totalmente imposible rastrear el camino.Entre varios de sus usos TOR permite a disidentes políticos acceder a páginas como YouTube o Facebook desde países cuyos regímenes censuran internet, como China.El sistema de navegación evolucionó en el Proyecto TOR, que reúne hoy muchos servicios. Programadores crearon un sistema de mensajería electrónica (TorMail), y de Chat (Torchan), así como el equivalente anónimo de Facebook (Torbook), todos encriptados y anónimos.A partir de esta tecnología. Como las páginas no están relacionadas en los motores de búsqueda, sólo se puede acceder a ellas copiando en TOR la dirección exacta del URL.Los hackers –las personas interesadas en entender y solucionar problemas informáticos– consideran la red oscura como una herramienta neutra. “Es la ideología del software libre: que pueda ser utilizado para cualquier fin”, explica en entrevista con Proceso José María Serralde, consultor tecnológico en educación y militante defensor de la ideología del software libre.El experto reconoce que en un espacio libre donde el anonimato todo lo permite, “obviamente van a surgir problemas de cualquier tipo:. Pero el uso que hacemos de la tecnología es producto de nuestra cultura y nuestra moral, no es culpa de la herramienta”.Portales de mercado negro como. Como en el internet “tradicional”, los contenidos se dividen en portales, páginas, foros y blogs.La navegación al azar –uno hace clic en una dirección sin saber a dónde llegará– puede rápidamente volverse repulsivo al caer en páginas o foros pedófilos. Varios directorios, como el, registran un número limitado de páginas por temas. Unas proporcionan “servicios financieros”, como la compra de tarjetas de crédito robadas y monedas falsas, las apuestas en línea o el lavado de bitcoins. Otras ofrecen, piratear sistemas o enviar spam (basura).El Wiki Escondido dedica espacios específicos para páginas de. En esta sección incluye los portales pedófilos como Lolita City, que abriga 100 gigas de contenido.Otras páginas son engañosas:. En unos foros se intercambian fotos y videos snuff, supuestas grabaciones de torturas o asesinatos que los adolescentes comentan con entusiasmo.Sin embargo, la red oscura también alberga, así como miembros y seguidores de WikiLeaks. Los partidarios de la internet política y libre recurren a los foros y canales anónimos para debatir, compartir información y planear acciones.El 6 de junio de 2013 el exintegrante de la Agencia de Seguridad Nacional estadunidensedio a conocer el Programa de Revisión Instrumental para el Monitoreo de Sistemas (PRISM, por sus siglas en inglés), con el que, según reconoció la senadora demócrata por California Dianne Feinstein.La revelación de PRISM puso al descubierto que los gigantes de internet, comoAnte la indignación de muchos internautas surgieron en la red iniciativas como prism-break.org o stopwatching.us, cuyo propósito es evadir el sistema de vigilancia estadunidense, y en los que se propuso la navegación alternativa con el uso de programas libres.La red oscura hace realidad la, cuyos seguidores denuncian el control de las grandes corporaciones y los gobiernos sobre internet. Ellos tienen por ideal la instauración de internet como un espacio libre de cualquier autoridad –económica, política o moral– gracias al software libre, el anonimato y la encriptación., que consistió en, lo que redujo 95% los ingresos de la organización, según afirma ésta en su portal.En la red oscura hay varias páginas que hospedan “versiones espejo” de WikiLeaks. Éstas resultan ser copias exactas del código de la página original, con libre acceso y disponibles para su descarga. Esto hace infructuosos los intentos de desconectar el portal de la organización, ya que muchos activistas conservan su código en sus máquinas y discos duros.Serralde dice que los cypherpunks, cuyo código está a la vista de todos. Según ellos el software libre es la garantía que permite fomentar una sociedad horizontal y transparente.Para crear un software, un programador escribe líneas de texto en lenguaje informático. La computadora lee estas líneas para ejecutar el programa. El conjunto de estas líneas se llama código fuente del software. Cuando un programador termina su software, puede ocultar el código y vender el programa o puede dejar el código a disposición de todos para que otros programadores lo mejoren y lo difundan a su vez de forma libre.Serralde deplora que los gigantes de internet –como los que colaboran con el gobierno de Estados Unidos en el– mantengan sus códigos en secreto, por lo que se hace imposible saber cómo utilizan los datos de los usuarios.Pese al escándalo que generó la revelación de PRISM, estas compañías juraron no saber del programa de espionaje ni haber entregado de forma sistemática los datos a la agencia de inteligencia.El propio, fundador de WikiLeaks, copublicó el libroen el cual afirma su adhesión al ideal del internet libre y critica el control de la red por empresas y gobiernos.Satoshi Nakamoto, creador de la bitcoin, también se reivindica como cypherpunk. Concibió su criptomoneda bajo un. Cuando se estableció el uso de la moneda, el seudónimo ­Satoshi Nakamoto ­desapareció. El creador de la bitcoin seguirá siendo un desconocido.Gracias al P2P cada persona interactúa directamente con las otras en “un sistema que trabaja como una organización colectiva”, precisa la Fundación Bitcoin. Esta fundación fue creada en septiembre de 2012 con el propósito de mejorar el código abierto de la moneda, que es en sí misma un software.Al participar en la bitcoin los programadores aportaron una nueva herramienta a la ideología del software libre: un sistema monetario.“No importan tus motivaciones, eres un revolucionario”, declara The Dread Pirate Roberts, administrador de The Silk Road, en sus instrucciones a los vendedores., agrega.A pesar del anonimato,: queda prohibido vender armas y cualquier tipo de contenido pedófilo.No es el caso de todos los portales equivalentes a The Silk Road que florecen en la red oscura. Black Market Reloaded, su competencia directa –aunque con mucho menor asistencia– permite la venta de armas.El 14 de octubre de 2011,y publicaron los nombres de mil 589 de sus visitantes.Para Serralde este hecho reveló que internet libre tiene autorregulación; es decir: sus propios integrantes lo controlan, mientras “en un sistema de control (que no sea una red oscura) no hay permiso para la autorregulación, sólo existe la regulación vertical por parte de las autoridades”.Ni los pedófilos ni los narcotraficantes esperaron la formación de la red oscura para instalarse en internet. Ya en 2002 el diario El Universal publicó un reportaje en el que describía: un punto de encuentro en la Ciudad de México, varios números de celulares y mucha incertidumbre.Un documento que publicó la Subdirección de Política Exterior de la Cámara de Diputados en octubre de 2006, titulado Regulación jurídica del internet, también reveló el problema:El futuro augura nuevos retos para las autoridades. El profesor Lee Cronin, investigador de la Universidad de Glasgow, está llevando a cabo un, las cuales permiten reproducir físicamente un producto. Los patrones de estructuras moleculares para que la máquina los “imprima” se descargarán por internet. Uno puede apostar que pronto se difundirán “recetas” de drogas ilegales, como hoy se puede encontrar fórmulas para “imprimir” armas de fuego en su totalidad.