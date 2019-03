La reina Isabel II debuta en Instagram

La reina Isabel II, a sus 92 años, está siendo noticia por sus avances en el mundo digital. A principios de esta semana la Casa Real británica publicaba un código de conducta para interactuar con los miembros de los Windsor en las redes, y este jueves, la monarca ha compartido su primer post en Instagram en su visita al Museo de Ciencia de Londres.La reina de Inglaterra ha acudido de visita al mismo museo en el que hace cuatro años supuestamente publicó su primer tuit. Según apunta Emily Andrews, corresponsal real de The Sun, en realidad fueron los encargados de redes sociales de palacio quienes compartieron el tuit, pero esta vez sí ha sido la reina quien ha finiquitado la tarea pulsando la pantalla del teléfono móvil para que todo el mundo pueda ver su publicación.Su primer post se trata de una fotografía a una carta que escribió Charles Babbage, precursor de informática moderna, al príncipe Alberto, tatarabuelo de la reina, y que pudo contemplar durante su visita al museo. Vestida con una chaqueta naranja y con uno de sus característicos sombreros a juego, ha recorrido las salas del edificio que está en frente del Mueso Victoria and Albert, al sur de Hyde Park.“Hoy, tuve el placer de aprender sobre las iniciativas de codificación de computadoras para niños y me parece apropiado que publique esta publicación de Instagram, en el Museo de la Ciencia, que durante mucho tiempo ha defendido la tecnología, la innovación e inspiró a la próxima generación de inventores”, ha explicado en primera persona Isabel II.“Hoy, cuando visité el Museo de Ciencias, me interesó descubrir una carta del Archivo Real, escrita en 1843 a mi tatarabuelo, el Príncipe Alberto de Charles Babbage, reconocido como el primer pionero de la computación en el mundo. Babbage diseñó el “motor de diferencia”, del cual el príncipe Alberto tuvo la oportunidad de ver un prototipo en julio de 1843. En la carta, el computador les contó a la reina Victoria y al príncipe Alberto acerca de su invento, el “motor analítico”, sobre el cual los primeros programas de computadora fueron creados por Ada Lovelace, una hija de Lord Byron. Elizabeth R.”, ha compartido la cuenta @theroyalfamily.