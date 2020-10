La Reina Letizia se baja de los tacones, se quita pestañas, se deja canas y ya no estrena

Escuchar Nota

La pandemia de la Covid nos ha cambiado a todos de forma irremediable. El estado de incertidumbre que vive todo el país por culpa del coronavirus también traspasa los muros de seguridad del recinto de El Pardo, donde se encuentra elen cada uno de los hogares españoles y la familia Borbón Ortiz no es un caso distinto. "Cómo cualquier español, están preocupados, la situación no es para menos. La Reina es una mujer a la que le gusta tener todo controlado, no saber lo que va a ocurrir le pone nerviosa. Ha tomado una serie de decisiones para pasar mejor este temporal que estamos todos sufriendo, pero que -en su caso- está siendo mucho más profundo", asegura a EL ESPAÑOL una amiga de Letizia.Pero, el virus no es el único punto de desequilibrio que amenaza la Casa Real. Las continuas declaraciones de Corinna Larsen sobre su relación amorosa con el Rey Emérito y sus negocios explotan una y otra vez en Zarzuela como minas. De nada, o de muy poco, sirve el constante trabajo diario que el equipo deEso la dejó sin munición. Lo cual no quiere decir que cada vez que esta señora diga cosas como las que dice, no nos fastidie todo el trabajo que hacemos. Es frustrante", confiesa a este periódico una persona cercana al equipo del actual monarca.Es -sin duda- el momento más difícil para el Felipe VI desde que se convirtiera en Rey el 19 de junio de 2014. "Hay que arrimar el hombro, estar vigilantes y velar por la unidad del país y el cumplimiento de nuestra Constitución.Esta nueva misión a la que se enfrenta la institución no afecta solo al propio Felipe VI. La reina Letizia ha decidido implicarse más aún y se ha propuesto dedicar gran parte de su trabajo y el máximo de los esfuerzos para que sea más evidente demostrar que la Jefatura del Estado existe y que tiene una labor importante y un futuro por delante. Así, la experiodista ha tomado una serie de medidas para conseguirlo.Se trata de un giro silencioso. Su estrategia es que sus efectos se noten de dentro hacia fuera. Letizia, con ayuda de su equipo y de una de las personas de su mayor confianza, el jefe de Relaciones con los Medios de Comunicación,"En realidad se debería llamar de no comunicación. Se trata de intentar pasar de todo lo que no sea esencial para la labor de la Casa. Cero glamour y actos festivos: trabajo, trabajo y trabajo. Hay que alejarse de la imagen que da el hecho de hacer regalos de 65 millones de euros cuando la gente no sabe si va a tener trabajo mañana por culpa de la crisis por la que atraviesa el país. Un buen ejemplo es lo que va a pasar este próximo lunes 12 de octubre, en el que se ha decidido hacer un simple paseo militar en la plaza de la Armería del Palacio Real y ya está", detalla la misma amiga de la esposa de Felipe VI.Letizia quiere un cambio y los actos que ha protagonizado en las últimas semanas demuestran estos hechos y su actitud ante ellos lo confirma. Sin ir más lejos, el momento que protagonizó el pasado 30 de septiembre durante su visita al madrileño barrio de Vallecas. Letizia asistió a una reunión con la Confederación Salud Mental España.La esposa de Felipe VI no sólo se negó a cancelar su presencia en la cita, sino que insistió en acudir y al terminar la reunión se paró, cumpliendo las distancias de seguridad y demás medidas de protección, durante unos minutos para charlar con varios vecinos.Desde su regreso de vacaciones, con la vuelta al cole también se ha podido ver una nueva Letizia en cuanto a su imagen se refiere. Desde hace más de dos meses la esposa de Felipe VI no estrena nada en su vestuario.Por estas fechas el año pasado, el armario de la Reina ya había adquirido varias nuevas prendas, entre ellas el deslumbrante vestido blanco de la firma española Lolali Madrid que eligió para estrenar el día de la inauguración de la nueva temporada de ópera del Teatro Real de Madrid. Esa noche de 2019 eligió una serie de joyas de su colección privada como los pendientes de diamantes negros de la firma Grisogono o las pulseras gemelas deSu imagen en este 2020 ha sido muy diferente en ese mismo acto 365 días después. Letizia eligió un vestido rojo de cóctel firmado por Carolina Herrera que se había puesto en muchas otras ocasiones. Y, como joyas, eligió el anillo firmado por, así como unos pendientes de aro muy sencillos. Se terminaron los diseños ajustados y deslumbrantes. Ahora es más frecuente verla siempre con trajes de chaqueta sencillos, en tonos neutros, zapato plano y maquillaje casi natural. Se han quedado en casa las pestañas postizas y el tinte de pelo, ha decidido dejarse las canas."La Letizia de hace un año jamás hubiera hecho estos cambios", asegura una amiga de la Reina. Aunque habrá que ver su look del próximo lunes durante la reducida parada militar en el Palacio Real, la idea es que rescate de su armario uno de los muchos, cientos, de diseños que tiene perfectos para lucir ese día sin necesidad de estrenar nada nuevo.