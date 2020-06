La resucitación boca a boca, técnica que ya pasó a la historia

Escuchar Nota

Protección durante todo el verano

Desde la fase 2, a partir de la que estará toda España a partir de hoy, las playas estarán abiertas a las actividades de ocio. No obstante, la normalidad también será "nueva" en los arenales,(en caso contrario es obligatoria la mascarilla) y deberá haber al menos 4 metros entre sombrillas.Serán los socorristas quienes vigilarán que todas estas medidas se cumplan, además de las que aplique cada ayuntamiento. José Luis Hernández, coordinador de playas de(Alicante), admite que "este año va a ser "un verano difícil". Lleva desde 2007 vigilando las playas, pero es consciente de que habrá más trabajo.El cambio en el protocolo que más ha transcendido es que no se podrá realizar el boca a boca, una práctica que estaba ya casi en desuso entre los socorristas, aclara Hernánez. En su lugar, deberá usarse un, algo que el personal de Cruz Roja ya llevaba más de 10 años utilizando.Además,. Por ejemplo, si es necesario que la víctima se aplique una pomada, el socorrista dará las instrucciones necesarias y será ella quien se trate y ambos llevarán mascarilla. En caso de que haya una hemorragia, el socorrista actuará con la protección necesaria.En los rescates, su labor se complica y se exponen más. "No tenemos ningún medio de protección que funcione para hacer un rescate", señala Hernández, por lo que la recomendación es, más que nunca, "minimizar el número de rescates y no exponer tanto a nuestros socorristas". Si la víctima está consciente, será más fácil mantener la distancia, pero si no, "evitar el contacto es muy difícil", explica. "Todo el mundo es sospechoso de tener Covid y no podemos dejar de salvar una vida pensando que podemos contagiarnos.Las medidas pueden generar un "pequeño" retraso en los rescates, ya que en la arena los socorristas deberán atender a las víctimas con un EPI (Equipo de Protección Individual) más avanzado compuesto por gafas,El responsable del Programa de Playas de Cruz Roja, Miguel Ángel Sánchez Arrocha, explica que "los tiempos pueden ser superiores, pero también es verdad que si estamos hablando de una escena donde nosotros estamos sacando a una persona que está en apuros en el mar,Si el socorrista es alertado por una persona de que hay alguien incosnciente, algunos segundos nos tendremos que demorar porque no podemos aproximarnos a nadie sin la protección".Sánchez sostiene que estas medidas se prolongarán durante todo el verano: "No tenemos la bola de cristal, pero pensamos que de aquí a tres meses no va a haber un cambio tan radical en esas medidas de protección.de EPI. Y si resulta que vamos a peor, tendremos que adaptarnos".Para intentar que los socorristas están más protegidos dentro del agua, el responsable anuncia en una conversación con ABC que "en Barcelona se está practicando incorporar las gafas y tubos que tenemos para submarinismo en las maniobras de arrastre de la persona hacia la orilla". Según indica, el método "protegería la nariz y ojos del socorrista y podría respirar por el tubo, pero todavía tenemos que hacer pruebas y valorar si es una heramienta que podemos incorporar o no".Por último, Hernández señala que, a pesar de los nuevos protocolos,. El coordinador alicantino lamenta que "es el trabajo que hacemos todos los veranos y este año parece que se está enmascarando un poco. Parece que no tenemos que dar esos consejos de no bajar a