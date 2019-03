La Reyna de Monterrey promociona Mi Despedida

Muy felices se encuentran los integrantes de la banda La Reyna de Monterrey luego de la reciente grabación del video de su más reciente sencillo canción Mi Despedida, donde colabora la banda Los Oaxapens.Ángel Tolentino y Palomo Luna, vocalistas de La Reyna, en entrevista con Zócalo, precisaron que este proyecto surgió a raíz de querer mezclar los estilos de ambas bandas, ya que aunque se trata del mismo género, la agrupación de Oaxaca tiene un sello distinto a la regiomontana.“Esta colaboración surgió porque queríamos hacer una fusión de música de las dos bandas. Se dio la amistad con ellos, platicamos y decidimos Mi Despedida, que es una canción para enfiestarse. Es inédita, del compositor de Sinaloa Alberto Ibarra”, informó Tolentino, quien recordó La Reyna cerró el 2018 con la gira de promoción del sencillo Lo que a Ti te Falta, que los llevó a entidades como Jalisco, San Luis Potosí y Ciudad de México, entre otras.Asimismo, Palomo Luna, quien es primo del líder de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, anunció que próximamente La Reyna tendrá colaboraciones con Juan Villarreal del grupo Los Cachorros y con el cantante cubano Francisco Céspedes.La Reyna de Monterrey, según contaron ambos integrantes, debutó el 21 de febrero de 2012 y un año después, 11 de los miembros perecieron de manera trágica tras un accidente en carretera.“Dejamos de laborar un tiempo, y en 2014 retomamos el proyecto”, relató Luna, “en ese entonces un compañero, que ahorita es el director, Rigo Reyes, que es de Huejutla, Hidalgo, donde tenía una banda me dijo: ‘oye, no te interesa, porque el que nos maneja nos está transando’. Insistió mucho en que los fuera a ver tocar, y cuando fui se removió todo (los recuerdos) así que ellos se vinieron. Yo entré hasta 2015, que fue cuando le pusimos de nuevo La Reyna de Monterrey”.“Edwin nos apoyó cuando le estuvimos abriendo los bailes alrededor de la República y nos empezó a ir muy bien, hasta que un día dijo: ‘cada quien por su lado’. No quería que grabáramos canciones románticas para no parecernos a las otras bandas, por eso decidimos que lo nuestro fuera más fiestero”, refirió.