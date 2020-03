‘La Rosa de Guadalupe’ no hará capítulo sobre coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En medio de la pandemia de coronavirus, la producción de La rosa de Guadalupe detuvo sus grabaciones.



Así lo dio a conocer la producción de Miguel Ángel Herros y detallaron que volverán a filmar hasta finales de abril, cuando pase la Jornada de Sana Distancia por COVID-19. Por ello, a partir del lunes 30 de marzo, la serie de Televisa no estrenará nuevos capítulos.



De la misma forma, informaron que, aunque los fans y el público han especulado al respecto, no harán un episodio con la temática del COVID-19. Al menos de aquí a junio no se tiene previsto.



Mientras tanto, durante el aislamiento por coronavirus, La Rosa de Guadalupe repetirá algunos de sus episodios más famosos.



Algunos son ‘Al amor nunca se renuncia’ , ‘Un corazón diferente’ , ‘Un doble perdón’ , ‘Quien te ama de verdad’ , ‘Con distinta alma’ y ‘Llenita de amor’.



De acuerdo con Las Estrellas, el equipo técnico y los actores regresarán a sus labores en la serie entre el 20 de abril y el 1 de mayo.



Con información de Las Estrellas.