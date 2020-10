La salud está garantizada y es una elección histórica: INE Coahuila

Escuchar Nota

#EnEstosMomentos Se lleva a cabo la instalación de la Sesión de Seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral de este día, por parte del Consejo Local del @INECoahuila.



— INE Coahuila (@INECoahuila) October 18, 2020

"Esta elección se realiza en medio de la peor crisis sanitaria del último siglo sin poner en riesgo la salud de las y los electores", dijo.

"Coahuilenses, salgamos a votar, no permitamos que la democracia sea una víctima más de la pandemia".

Con el discurso de todos los actores políticos enfocado en la seguridad sanitaria, la exhortación a salir a votar y destacar que es esta una, esta mañana elque busca renovar a los 25 diputados del Congreso local.Tras declarar abierta la sesión permanente, cerca de las 7:20 horas, la Consejera Presidenta del IEC,, resaltó queAgradeció a losen 3 mil 828 casillas electorales que ya preparaban su apertura.De León Farías dijo que las innovaciones en materia de salud deSu mensaje concluyó con un llamado al voto masivo.A menos de una hora del arranque de la jornada electoral, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila debió celebrar una sesión extraordinaria a las 7:00 horas para aprobar el listado de candidatos por representación proporcional de Morena.Miembros de Morena habían controvertido la lista de plurinominales del propio partido, por no ser conformadas conforme a los estatutos.Apenas ayer a las 23:21 horas, la representante de Morena ante el IEC presentó la lista de los lugares 1, 2, 4, 5, 7 y 8, y tras un análisis, en la sesión de esta mañana, se acordó no registrar al número 4, debido a que no cumplía los requisitos.