La secta ‘del día de juicio final’ que quemó a más de 700 seguidores en Uganda

Escuchar Nota

"Todo estaba cubierto de humo, hollín y el hedor a carne quemada parecía ir directamente a los pulmones", recuerda.



"Todos corrían hacia el valle. El fuego seguía. Había decenas de cuerpos quemados".

Las ruinas de la iglesia después del incendio.

Kanungu es una región fértil y pacífica de verdes colinas y profundos valles.

Algunos objetos hallados tras el incendio.

"Hicimos todo lo posible para evitar el pecado. A veces, si pecabas, te ordenaban rezar el rosario 1.000 veces. Tenías que hacerlo, y también pedirles ayuda a amigos y familiares, hasta que cumplías con tu castigo".

Los seguidores del culto creían que esta piedra representaba a la Virgen María.

"Allá perdieron a una madre y sus 11 hijos y en esa casa, una madre y sus ocho hijos también murieron (durante el incendio de la iglesia)", dice, desviando la mirada al suelo.

"Era un miembro íntegro de la comunidad y un hombre de negocios astuto. Yo no tenía trabajo cuando terminé la universidad, así que me ofreció transportar alcohol ilegal que vendíamos en los distritos vecinos", explica.

Todavía quedan ruinas de algunos edificios que pertenecieron a la secta.

"Esa fue la última vez que lo vi. El hombre que conocí no era un asesino. Algo debió haber cambiado en él", dice.

Una de las fosas que se encontraron.

"El culto Kanungu señaló los males de la época y predicó una renovación o un nuevo compromiso con la fe".

Uno de los libros del culto.

"La 'industria de Jesús' se ha convertido en una empresa de inversión. Los predicadores de hoy hablan sobre la salud y el bienestar debido a las numerosas enfermedades y a un sistema de salud pública que apenas funciona", dice el académico.

"Oramos por nuestra gente por nuestra cuenta. Soportamos nuestro dolor en silencio", dice Ariho al reflexionar sobre la muerte de su madre y sus hermanos.

no puede llorar todavía al recordar laDos décadas después, el horror del evento sigue persiguiendo a Ariho, quien parece ser capaz de lidiar con el trauma al cerrarse a las emociones.Los muertos eran miembros del, unaque creía que el mundo se acabaría a comienzos del milenio."El fin de los tiempos actuales", como lo expresó uno de sus libros, llegó dos meses y medio después del inicio del nuevo milenio, el 17 de marzo de 2000.Veinte años después,Anna Kabeireho, que todavía vive en una ladera en la tierra que pertenecía a la secta no ha olvidado el olor que envolvió el valle ese viernes por la mañana."Cubrimos nuestra nariz con hojas aromáticas para evitar el olor.".Kanungu es una región fértil y pacífica de verdes colinas y profundos valles cubierta de pequeñas granjas.El viaje hacia el valle que una vez fue la sede del Movimiento debe hacerse a pie.Desde allí, es fácil ver cómoEl canto de los pájaros rebota en las colinas y se escucha el sonido de una cascada en la distancia cercana. Es el escenario ideal para una existencia contemplativa.Pero no queda nada en la actualidad del edificio que fue rociado con gasolina.Cerca del lugar donde se encontraba hay un largo montículo de tierra, el único marcador de laLos fieles fueron atraídos por dos carismáticos líderes:, excamarera y trabajadora sexual, y el exempleado del gobierno, quienes dijeron que habían tenidoOrganizaron el Movimiento como un grupo cuyo objetivo era obedecer los Diez Mandamientos y predicar la palabra de Jesucristo.Los íconos cristianos eran prominentes en el complejo del Movimiento y la secta tenía vínculos débiles con el catolicismo romano, principalmente con, incluidos Ursula Komuhangi y Dominic KataribaboLos creyentes, ocasionalmente usando señales para comunicarse.Ariho, de 41 años, se unió al Movimiento con su familia cuando tenía 10 años.Su madre viuda estaba luchando por criar sus tres hijos, uno de los cuales sufría de dolores de cabeza persistentes.El grupo de Kibwetere les ofreció oración y un sentido de pertenencia, dice.La comunidad autosustentable acogería familias enteras, atendiendo todas sus necesidades.Los miembrosLa familia de Ariho se acogió a una rama de la iglesia con unos 100 miembros que estaba ubicada a dos kilómetros de la ciudad de Rukungiri."La vida giraba en torno a la oración, aunque también cultivábamos", recuerda.La devoción al Movimiento consistía regularmente en. Después de una dura caminata a través de un bosque de eucaliptos, los fieles alcanzabanMientras caminamos por su pueblo, Ariho señala las granjas de los vecinos.Ariho no estaba en Kanungu el día de la tragedia, ya que en 2000 se había casado con alguien que no formaba parte del Movimiento.Pero ella recuerda que los líderes tenían un control omnisciente sobre los fieles y que Mwerinde y KomuhangiAl parecer, los líderes de la secta tambiénEn Kanungu se encontraron numerosas fosas amplias y profundas donde se recuperaron decenas de cuerpos que se cree que fueron arrojados durante varios años.En la parte posterior de lo que parece un edificio de oficinas en ruinasTodavía no está claro qué convirtió a los miembros ordinarios de la sociedad en líderes de una secta masacró a sus fieles .Antes de hablar sobre las supuestas apariciones y reunir a cientos de personas en un credo,Topher Shemereza, ahora un funcionario del gobierno local, lo veía como una figura paterna.Unos años después, Kibwetere informó a su protegido de que ya no vendería más alcohol.El hombre mayor y los que serían sus compañeros como líderes de la secta pasaron dos semanas en una casa hasta la noche en que partieron hacia Kanungu, donde establecerían la sede del Movimiento.Después de la fundación del MovimientoLa comunidad no estaba aislada del resto de la sociedad y varias personas en puestos de autoridad, incluidos. Pero se tomaron pocas medidas contra la secta antes de la tragedia.Aunque la Interpol emitió avisos para el arresto de seis líderes en abril de 2000, aún no se sabe si alguno de ellos murió en el incendio o si viven escondidos.Un informe policial de Uganda de 2014 indicó que. Pero otros dudan de que estuviera lo suficientemente bien de salud como para poder escapar.Los movimientos espirituales que llevan el sello distintivo de la secta Kanungu, donde, han continuado emergiendo en todo el continente.Su atractivo es claro, según el profesor Paddy Musana, del Departamento de Religión y Estudios de Paz de la Universidad de Makerere."Cuando hay tensión o una necesidad que las instituciones existentes no pueden satisfacer fácilmente, como las religiones tradicionales o el gobierno, y alguien emerge y afirma tener una solución, miles se les unirán", dice a la BBC Musana agrega que no es necesario mirar demasiado lejos para encontrar un hilo similar en los mensajes de los autoproclamados profetas de hoy.Dos décadas después,Hasta ahora,