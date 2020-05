La sede oficial de AMLO cuando fue presidente electo era una ‘casa Bartlett’

Escuchar Nota

. Desde meses atrás, la casona ubicada en la calle de Chihuahua número 216 se había convertido en su casa de campaña.En julio de 2018 se enteró ahí del resultado que le daba, después de tres intentos, la victoria en una elección presidencial., la oficina del presidente entrante de México, a la cual llegaban los miembros del futuro gabinete y donde López Obrador recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo., cuando la vendió al partido oficialista Morena, el cual anunció que construirá ahí el museo sobre la llamada Cuarta Transformación. El socio mayoritario de esta empresa —con 60% de las acciones, de acuerdo con su acta constitutiva— es José de Jesús Hernández Torres, un político que ha sido colaborador cercano desde hace 49 años de Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, quien ya desde el año pasado fue investigado —y exonerado en medio de un escándalo— por 23 inmuebles no declarados.Desde hace casi medio siglo, Hernández Torres ha ocupado cargos cercanos a Bartlett Díaz, tanto en el gobierno federal como en el del estado de Puebla. A lo largo de todo este tiempo, combinó sus responsabilidades políticas con una próspera carrera paralela como empresario hotelero.. En 1981, Bartlett fue secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Hernández Torres fue primero asesor y después coordinador de Comunicación Social de la campaña presidencial.De 1982 a 1988 Bartlett fue secretario de Gobernación y Hernández Torres quedó al frente de la estratégica y poderosa Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, dependiente de la Secretaría de Gobernación.y fue designado secretario de Educación Pública en esa administración; Hernández Torres fue el oficial mayor de esa Secretaría. En 1992, Bartlett fue candidato del PRI al gobierno de Puebla y Hernández Torres lo acompañó como el encargado de Imagen y Difusión de la campaña.Cuando Bartlett ganó la gubernatura, le encomendó un proyecto clave, política y económicamente hablando:, un exclusivo distrito financiero, comercial y residencial, creado cuando Bartlett era gobernador, y que sus opositores denunciaron que se convirtió en su “caja chica”. Bartlett fue senador del 2000 al 2006, y Hernández Torres fue asesor del Senado en materia de radio, televisión y cinematografía. Después, Bartlett dejaría el PRI para formar parte del movimiento de López Obrador a la presidencia.En septiembre de 2017, a punto de iniciar las campañas presidenciales, el partido Morena empezó a rentar la casona de Chihuahua 216 a la empresa Top Real Estate Company, de Hernández Torres, según quedó reportado en los informes de gastos entregados por ese partido a la. Esa casa estaba registrada a nombre de la empresa con el folio real 9435918 del Registro Público de la Propiedad de Ciudad de México., y a realizar un depósito inicial de 452,400 pesos, según consta en el contrato, las facturas y transferencias bancarias que se hicieron mes a mes, obtenidas a través de una solicitud de transparencia. El contrato se renovó en 2019 y la renta aumentó a 138,000 mensuales., tras jurar como presidente, la casona quedó como centro de operaciones de Morena. La entonces dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, la ocupaba como oficina y después anunció que, para no seguir pagando renta, Morena buscaría comprar la propiedad porque tenía un valor simbólico: “Eran las oficinas de López Obrador”.emitió un primer aviso preventivo de compraventa por parte de Morena, lo que significa que en esa fecha acordaron la compra del inmueble. Dos meses después, en marzo, Polevnsky afirmó que Morena ya estaba “en proceso de escrituración” de la casona para convertirla en una galería que conmemorara a la Cuarta Transformación., junto con su familia, posee 23 casas y 12 empresas que no declaró como funcionario público. Hace una semana revelamos que, en el gobierno de López Obrador, Bartlett junior ha recibido contratos por más de 162 millones de pesos del. Su caso ha desmontado el discurso anticorrupción del presidente, quien ha defendido a su alto funcionario.(Con la colaboración de Arelí Quintero)