La Selección Mexicana derrota a Holanda en partido amistoso

Escuchar Nota

Histórica victoria de @miseleccionmx de #Martino 1-0 de visita vs Holanda de #DeBoer con este gol de Raúl #Jiménez ! pic.twitter.com/fOBq85O0Th — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) October 7, 2020

Una jugada que no fue penal, fue la que aprovechó la Selección Mexicana para vencer 0-1 a Holanda en juego amistoso celebrado en la Arena Johan Cruyff de Amsterdam.Fue la segunda victoria consecutiva de México sobre Holanda, la segunda en el campo de los naranjas, la anterior fue en el 2015 con marcador de 2-3 con dos tantos del auto exiliado Carlos Vela.México, más allá de la posición que adoptó Holanda, fue mejor en el campo, generando más llegadas siendo más atrevido teniendo en Jesús Manuel Corona al crack, pues de él se generó el futbol que llevó a la victoria.AhoraHolanda pareció desganada, displicente o falto de ritmo, sin tomar tan en serio el juego en sus primeros minutos, por eso Jesús Gallardo aprovechó, le ganó el balón a un dormido Hateboer y le puso medio hola Raúl Jiménez que solo tenía que tirar a uno de los postes y chorreó su disparo.Depay de larga distancia probó a Alfredo Talavera y ya dentro del área Berghuis hizo que el portero de Pumas reaccionara en corto. Los locales emparejaron el juego y lo superaron gracias al trabajo en medio campo de Koopmainers, y adelante el temor que infundaban Babel y Depay, que ya no permitía que el equipo mexicano se fuera con más soltura al frente.Para la segunda parte Holanda cambió a sus centrales y decidió ir a cazar las piernas de Corona, aún así el Tecatito se plantó frente a Krul que detuvo su disparo.Otra falta sobre Corona provocó un centro, donde a primera instancia Raúl Jiménez volvió a fallar el remate, segundos después se escuchó el silbatazo y se marcó un penalti, un supuesto jalón de Aké sobre el delantero del Wolverhampton.A los 59 minutos, al fin Raúl Jiménez pudo anotar al engañar a Krul desde los once pasos. Después del gol vinieron los cambios a raudales, por México ingresaron Orbelín Pineda y Jonathan Dos Santos, por Holanda, Frank de Boer cambió medio equipo.Dentro de tantos cambios lo único estable fue Corona quien hambriento de gloria fue por mas, fue por su gol que no logró por el portero Krul y porque la defensa holandesa le cayó encima. Ya en los últimos minutos, como siempre, México se dedicó a sufrir. De Jong remató en la cara de Talavera quien rechazó pero en el contrarremate Depay mandó el balón al poste.