La selección mexicana también ha perdido millones por el paro de actividades

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los clubes y ligas en todo el mundo han sufrido pérdidas millonarias por el paro de actividades en el deporte. Esto no deja fuera a las selecciones nacionales, que también frenaron en ese sentido, y también se han quedado sin generar recursos.



Por ejemplo, en el caso de la selección mexicana, ya tenía confirmados tres duelos de preparación en Estados Unidos para el primer semestre del 2020, y perdió, solo por esos duelos, seis millones de dólares, ya que es la cantidad que se sabe, por cada choque le dan al conjunto nacional dos millones de dólares.



Sin embargo, los organizadores también sufrieron pérdidas importantes. Los encuentros amistosos eran ante República Checa, Grecia y Colombia, los tres en estadios con capacidad de 76 mil, 80 mil y 75 mil espectadores. Hay que tomar en cuenta que el promedio en el costo de los boletos es de 150 dólares, así que la pérdida para los organizadores fue de 34.7 millones de dólares.



Hay que recordar que el conjunto nacional también iba a jugar los duelos del Final Four de la Liga de Naciones en el territorio de las barras y las estrellas (Dallas y Houston), pero al ser un torneo de Concacaf, por ello es que no entra en ese contrato que el conjunto nacional tiene con la empresa Soccer United Maketing, que es la encargada de la imagen del Tricolor en aquel país, y que ha hecho una extraordinaria labor en ese sentido.



No hay posibles fechas para reanudar la actividad de selección mexicana, todo dependerá de cómo avance el tema de sanidad en el mundo.



Información por Milenio