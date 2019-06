La Siberia: metáfora de la inocencia

“La Siberia es la historia de dos niñas que esperan a que un ente aparezca en el desierto y él, cómo ellas, se prepara para ir a su encuentro”, con esa enigmática frase Diana Aguilar resume La Siberia, que está nominado a Las Diosas de Plata a Mejor Cortometraje.La cineasta, nacida en Saltillo y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), dijo que la idea nació hace seis años. Es una historia breve sobre una niña que se encuentra sola en las arenas del desierto, y que busca entre los espejismos a las quimeras de su imaginación“Fue a partir de ahí que me empecé a interesar por el tema de las mujeres que han desaparecido en el país y que si ahora es muy común, en aquel entonces apenas empezaba a salir toda esa situación”, dijo Aguilar en entrevista con Zócalo.El corto, grabado en Saltillo, Cuatro Ciénegas y Ramos Arizpe, cuenta la historia de dos niñas que deben enfrentarse a la adultez en un contexto muy doloroso. Mientras una de ellas trabaja como productora de droga, la otra es secuestrada.“(Para el filme) investigué sobre las niñas que están al servicio forzado del crimen y también a las niñas que eligen ese tipo de actos como una posibilidad de salir de la pobreza, de sus entornos y familias. No me interesaba hacer documental, sino tratar el tema como un cuento con elementos de horror gótico”.La directora trata la pérdida de la inocencia a través de la metáfora, la imaginación y el terror que causan los cambios.“Me interesaba mostrar la pérdida de la inocencia desde dos puntos de vista muy diferentes. Uno desde una niña muy inocente y el otro de quien va perdiendo la inocencia poco a poco. También hablar sobre cómo es ser mujer, abordar una ideología que nos plantea cómo deben de ser las cosas. Cuando llega el momento en el que todo eso se pierde hay un choque”, detalló la también guionista.Ese grupo de niñas cuenta una leyenda sobre un ser que aparece en el desierto, capaz de cumplir los deseos más profundos, pero cuya presencia está precedida por un hecho casi milagroso: una nevada desértica. Así, las dos protagonistas de lanzan en su búsqueda.“En el país pasan tantas cosas violentas, no sólo contra las mujeres sino también con los jovencitos. Para lograr un acercamiento a estos temas, sin volcarme sobre los aspectos violentos, quise darles una vuelta enfocándome en las historias que todos nos contamos cuando éramos niños. Eso es algo universal. La Siberia habla sobre cómo estas niñas se aferran a la magia, en el último resquicio de la inocencia que les queda ante esos hechos de violencia”.Tuxedo Films rodó La Siberia en el estado que vio nacer a Aguilar. Saltillo y las planicies desérticas de Cuatro Ciénegas son los paisajes donde se desarrolla una historia que apela a la imaginación.La atmósfera de sueño que se convierte en pesadilla es producto del trabajo de Perla Castañón, la directora de arte. Según señaló Aguilar, ella optó por filmar en el páramo para escapar de las ideas clásicas de la fantasía entre los árboles de un bosque. Además, el paisaje solitario y seco creaba una atmósfera de realidad onírica que se convirtió en el paso de la infancia a la adultez.“La pérdida de la inocencia es algo por lo que todos pasamos, tanto hombres como mujeres. Hay un punto en el que perdemos ese sentido de seguridad que nos dan la familia, la escuela, los amigos. Es muy difícil y no te das cuenta, pero cuando miras en retrospectiva es una pérdida terrible”, concluyó.