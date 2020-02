La suspensión a Ademeba está cocinada en México: Guevara

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Lejos de poner a pensar a Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión, la impostura de la sanción le hizo sentir ofendida.



"Repudio el castigo que se le ha impuesto a Ademeba. Es una falta de respeto para mi investidura y para el baloncesto mexicano”, acusó.



La dirigente, sin embargo, no cree que los señalamientos que apuntan al órgano que preside Xóchitl Lagarda –a quien respaldó incondicionalmente– hayan surgido en Mies, Suiza, sede internacional de la FIBA.



"(La sanción) está cocinada desde acá", aseguró, aunque no se aventuró a dar nombres.



Según indicó Guevara, la razón por la que se suscitó el conflicto es “el interés que genera el baloncesto mexicano", reflejado en la ambición de personajes que prefirió mantener en el anonimato.



La titular del órgano rector del deporte en México dio a conocer que tratarán el caso con FIBA, tras no reconocer los "malos manejos" que se les achacan, porque, según sus palabras, "a Xóchitl le heredaron un cochinero”.