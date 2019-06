‘La tierra de nadie’, la otra ruta migratoria en Chiapas

En la frontera entre Chiapas y Guatemala, los traficantes de migrantes encontraron ‘La tierra de nadie’, una nueva ruta donde no hay vigilancia ni federal, estatal o municipal.Se le conoce como ‘La tierra de nadie’ y se encuentra en la comunidad de Carmen Xhan, municipio de La Trinitaria, en el estado de Chiapas.Colinda con Gracias a Dios, una aldea de Huehuetenango, Guatemala. Lugar donde no hay autoridad que restrinja el paso de personas o vehículos provenientes de Centroamérica.A 100 metros de la línea fronteriza del lado mexicano solo hay una oficina de inspección migratoria y una garita aduanal cuyas funciones son limitadas.En esta región fronteriza el flujo migratorio aumentó en los últimos meses y se ha convertido en una nueva ruta migratoria de indocumentados, publica el portal de Noticieros Televisa Fernando Castro Molina, vicecónsul de Guatemala en Comitán de Domínguez, detalló: “Lo que sucede es que el flujo migratorio ya no ha tomado las mismas rutas que tenían anteriormente; lo que es el corredor de San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez es un corredor muy utilizado ahora, se ha visto un incremento enorme de lo que es la movilización sobre todo en menores no acompañados”.La ruta comienza en Gracias a Dios. Los migrantes cruzan en vehículos a Carmen Xhan, recorren 25 kilómetros para llegar a la comunidad de Lázaro Cárdenas en La Trinitaria, donde no hay presencia de la Guardia Nacional ni elementos de la Policía Estatal y Municipal.‘El Americano’, traficante de personas, detalló: “De Carmen Xhan a San Cristóbal de aquí nos lleva una noche, siempre caminamos de noche no caminamos de día, no caminamos de día, a veces nosotros traemos de 100 a 200 personas, tres, cinco camiones, ya llegando a un lugar estratégico nosotros los cambiamos de carro”.Para burlar a las autoridades, los migrantes toman caminos alternos para no cruzar la ciudad de Comitán de Domínguez, caminan hacia la ranchería El Porvenir y El Triunfo, una carretera rural rodeada de hortalizas y cultivos de la región."Nosotros levantamos a gente indocumentada en Gracias a Dios, en Carmen Xhan seguimos las rutas estratégicas donde no haya ley, pasamos por El Triunfo, llegamos a salir por El Porvenir y también salimos directo la ciudad de Comitán para agarrar rumbo a Teopisca”, destacó ‘El Americano’, traficante de personas.El único retén de la Guardia Nacional en esta región se encuentra a 65 kilómetros de distancia y está ubicado en el cruce carretero Comitán-Villa Las Rosas.Los indocumentados descansan en la región Altos de Chiapas, en los alrededores de San Cristóbal de las Casas, después son llevados a Tuxtla Gutiérrez por caminos rurales.El incremento en esta ruta es de hasta un 300 por ciento y los cobros pasaron de tres mil 500 a 12 mil dólares para viajar desde Guatemala a la frontera con Estados Unidos.Fernando Castro Molina, vicecónsul de Guatemala en Comitán de Domínguez, señaló: “Lo que fueron las caravanas migratorias alentaron mucho más la migración, normalmente se estipulaban que eran 300 mil que pasaban en un año, ahora ya vamos un número superior doblando y no hemos llegado al final de año, a la mitad del año para poder contemplar que esto pueda incrementar aún mucho más”.Después los migrantes son trasladados hasta Puebla o a la Ciudad de México, para seguir su recorrido hacia los Estados Unidos.