La Tierra podría contactar con 36 civilizaciones extraterrestres

"Nuestra nueva investigación sugiere que la búsqueda de civilizaciones inteligentes extraterrestres no solo revela la existencia de cómo se forma la vida, sino que también nos da pistas sobre cuánto tiempo perdurará nuestra propia civilización", le dice Conselice a la BBC.



"Si descubrimos que la vida inteligente es común, esto revelaría que nuestra civilización podría existir por mucho más de unos pocos cientos de años; por el contrario, si descubrimos que no hay civilizaciones activas en nuestra galaxia, es una mala señal para nuestra propia existencia a largo plazo", añade.



Esa es la respuesta de unEl equipo de Conselice llegó a esa conclusión tras estudiar cuántos planetas en la Vía Láctea tienen potencial para albergar vida inteligente.Eso, partiendo de la "suposición de que la vida inteligente se forma en otros planetas de manera similar a como lo hace en la Tierra", dijeron en un estudio publicado en The Astrophysical JournalLos científicos liderados por ConseliceEse principio es una noción filosófica aplicada en la astronomía que se asume que la Tierra no es el único planeta del universo que puede albergar vidaTambién echaron mano de la ecuación de Drake, del astrónomo Frank Drake que en 1961 estableció siete factores necesarios para que se desarrolle la vida inteligente -como la conocemos- en otro planeta.Entre los factores está que haya una estrella adecuada y un planeta orbitándola con condiciones favorables para la vida.Los científicos de la Universidad de Nottingham partieron de examinar qué otros planetas hay en la Vía Láctea y cuánto tiempo se han mantenido en la galaxia.Después de realizar los complejos cálculos matemáticos,Conselice señala que, "teniendo en cuenta que son necesarios unos 5.000 millones de años para que se forme vida inteligente" en otros planetas como la Tierra, "debería haber, al menos, unas pocas docenas de civilizaciones activas en nuestra galaxia".Sin embargo,El profesor Andrew Coates, del University College de Londres, dijo en Twitter que es un "trabajo interesante". Sin embargo, consideró que no es posible de comprobar con la tecnología actual.Cualquiera que espere un acercamiento con un vecino en el corto plazo debería contener las ansias: la distancia promedio a estas civilizaciones sería de 17.000 años luz.Y para que hubiera una comunicación bidireccional, tendrían que pasar 6.120 años.