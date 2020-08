La Tigresa del Oriente da positivo a Covid-19: ‘Estoy mal, no puedo hablar’

Escuchar Nota

“Mi hermanito que vive en Iquitos, lamentablemente, falleció hace poco más de un mes por la Covid-19, con él compartí muchas cosas antes de la cuarentena. Luego, cuando empezó el aislamiento social obligatorio, ya no supe nada de él, hasta hace poco que me enteré de su vida”, afirmó.

, más conocida como “La Tigresa del Oriente”,. Según informa El Comercio, se convirtió en una artista más que lucha contra dicho virus. “Sí. Ahorita estoy mal, no puedo hablar”, señaló la artista con la voz un tanto cansada.Por su lado,, señaló su jefa de prensa.Sin embargo,Según contó a Radio La Karibeña, su hermano murió por el COVID-19 hace un mes y ella se enteró hace poco de la noticia.La intérprete de “Nuevo amanecer”. “No pude despedirme de él, eso me apena. Lamentablemente estamos lejos y soy parte de la población vulnerable y no podía arriesgarme en viajar. Pero siempre lo llevaré en mi corazón”, reveló.