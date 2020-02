La Torre Eiffel proyectará declaraciones de amor este 14 de febrero

Pour la #SaintValentin, je retweeterai vos plus jolis messages d'amour suivis du hashtag #EiffelinLove️

Et pour les plus chanceux, ces déclarations seront projetées sur mon 1er étage, face Trocadéro (seuls les tweets de moins de 80 caractères seront éligibles)#tourEiffel pic.twitter.com/41BEtEIsJV