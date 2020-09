La tragedia de los desaparecidos en México: ‘Sigo esperando a mi hijo desde 2014’

Escuchar Nota

"Solo me dijeron que era mi hijo porque lo habían identificado por una muela y un pedazo de hueso", contó don Ezequiel, a quien en estos últimos seis años la edad se le vino encima.



"Yo no estoy conforme con lo que me dijeron el 5 de diciembre (del 2014) de que mi hijo está muerto", respondió.



"Yo quiero vivo a mi hijo", clama.



"Sentí mucho coraje y tristeza", sintetiza.



En diciembre del 2014, a don Ezequiel Mora Chora le dijeron las autoridades del Gobierno federal que el cadáver de su hijo Alexander se lo entregarían en dos semanas.Pero a seis años y un día de la desaparición, 'Don Cheque', como lo conocen en el pueblo de El Pericón, sigue esperando los restos de Alexander.'La Roca', como le apodaban a su hijo, forma parte del grupo de 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.En diciembre de hace seis años, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer la identificación de Alexander en el río de Cocula.El hallazgo fue confirmado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), luego de los estudios que realizó la Universidad de Innsbruck, Austria.Señala que en esa fecha le notificaron oficialmente del fallecimiento de su hijo y las autoridades federales de ese entonces le aseguraron que en 15 días le entregarían sus restos."Pero ni siquiera me han entregado la muela y el pedazo de hueso", denunció.Ezequiel compara su caso con el de don Margarito Guerrero, a quien en septiembre del 2015 las autoridades de la entonces PGR le aseguraron que su hijo Jhosivani Guerrero de la Cruz era otro de los normalistas muertos.Sin embargo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) rechazó la identificación de Jhosivani.Menciona también lo que ha dicho don Clemente Rodríguez, quien tampoco ha aceptado que su hijo Christian, otro de los normalistas desaparecidos, esté muerto como se le notificó el 5 de julio de este año."Tenemos el derecho de no aceptar lo que te diga cualquier gobierno, en primera porque no nos han entregado los cadáveres o más pruebas", refiere.Durante la plática lo asaltan los recuerdos de los cuatro últimos meses del 2014, principalmente del viernes 5 de diciembre, día que llegó de Oaxaca y alguien le avisó por celular la noticia del hallazgo.Llegó a la escuela, lo esperaban integrantes del EEAF, y abogados del centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan le dieron la noticia.Era la segunda noticia triste que en las instalaciones de la Normal recibía don Ezequiel en ese 2014.le dijeron vía telefónica que su hijo no llegaba a la escuela y que estaba en una lista de alrededor de 60 jóvenes desaparecidos un día antes en Iguala., se puso triste, y lo esperó afuera de la Normal a ver si aparecía.Dice que la última vez que vio a su hijo Alexander fue el 15 del 2014 de septiembre.su familia levantó para recibir el cadáver de Alexander, a quien le rezaron durante una noche.Durante esos rezos, la familia de don Ezequiel dio pozole y en la mañana el almuerzo a los asistentes, siempre esperando el cadáver que no llegó.y no en el recuerdo.