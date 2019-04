La trágica historia de amor de Demián Bichir y Stefanie Sherk

Sus miradas de amor los delataban. Parecía que vivían una "luna de miel", aunque hace años estaban juntos. "Era imposible no enamorarme de él", dijo Stefanie Sherk sobre el actor Demián Bichir, a su paso por una alfombra roja.Era 2013 y Stefanie acompañó al actor mexicano al estreno de la serie The Bridge, que protagonizó en Estados Unidos. Tenían entonces tres años de romance.Bichir gozaba ya de cierto reconocimiento en Hollywood gracias a la nominación al Oscar que obtuvo un año antes por su trabajo en A Better Life, donde interpretó a un inmigrante en EEUU que hacía todo por darle una mejor vida a su hijo.Precisamente en la ceremonia del Oscar, Stefanie acaparó miradas a su paso por la alfombra, del brazo de Bichir. La gente comenzó a preguntarse quién era la espectacular rubia que acompañaba al actor.Supimos entonces que Stefanie tenía 29 años y además de actriz se desempeñaba como productora y llevaba más de un año de romance con Demián.Cuando desfilaron por la alfombra roja de The Bridge, en julio de 2013, el actor y Stefanie estaban trabajando juntos en el primer proyecto de Bichir como cineasta. La película en un principio se llamaría Refugio, pero terminó teniendo el título de Un cuento de circo & a Love Song, en donde Sherk tuvo uno de los papeles.En ese evento, como pocas veces, Stefanie habló de su romance con el actor mexicano."Llevamos tres años juntos y han sido los mejores de mi vida", dijo Stefanie a la revista Quién, a la que también dijo que era imposible no enamorarse del actor, pues su relación estaba llena de apoyo, risas y comunicación."Demián es muy dulce, me siento muy afortunada de trabajar con él. Es una gran historia en la que participaré", añadió Stefanie sobre su trabajo con Bichir.En aquel evento, la pareja complació a los fotógrafos que les pidieron un beso a su paso por la alfombra.La historia de amor de Bichir y Stefanie llegó a su fin hace unos días, pues la actriz y productora falleció el pasado 20 de abril.A través de su cuenta de Instagram, Bichir compartió un mensaje para informar del deceso y sobre todo para pedir respeto a su privacidad en estos momentos tan difíciles."Han sido los días más tristes y dolorosos de nuestras vidas y no sabemos cuánto tiempo nos llevará sobreponernos a este dolor. La hermosa, angelical y talentosa presencia de mi Stefanie será echada de menos profundamente y permanecerá en nuestros corazones para siempre".Es nuestra más sincera esperanza que nuestra amada Stefanie, mi ángel y amor de mi vida, descanse eternamente en paz