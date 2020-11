La trágica historia de Mary Ellen, el primer caso de maltrato infantil documentado en EU

Escuchar Nota



"No se cuántos años tengo. Ni recuerdo el momento en el que no viviera con los Connolly. Mamá solía azotarme y golpearme casi todos los días con un látigo torcido de puro cuero, ese látigo ha dejado en mi cuerpo una marca entre azul y negra, y hasta en mi cabeza se pueden ver las marcas, aparte de una cicatriz en la frente hecha con un par de tijeras con las que también me maltrataba. No recuerdo haber tenido nunca un gesto de cariño, ni un beso o un abrazo como lo suelen hacer las madres. No me atreví nunca tratar de hablar con nadie porque capaz y el maltrato era mayor, no entiendo porque me trataban de esa forma y no quiero volver a vivir con mi mamá nunca más."

Entre las innumerables formas en que se pueden violar los derechos humanos, el maltrato infantil es el más desgarrador de todos. Hoy en día, las leyes especiales contra la crueldad hacia los niños pueden proteger sus derechos y proporcionarles un lugar seguro, pero no siempre ha sido así. La Sociedad para la Prevención de la Crueldad Infantil de Nueva York, Estados Unidos, fue creada en 1874 luego del trágico incidente sucedido aLa historia de la vida de Mary Ellen fue el primer caso documentado de maltrato infantil en los Estados Unidos, que provocó cambios importantes en el sistema de leyes del país.La pequeña nació en 1864 en la ciudad deThomas fue asesinado en la guerra civil y Frances, que tuvo que empezar a trabajar para ganarse la vida, tomó la dura decisión de poner a su hija en adopción dado que no podía mantenerla, ni darle una crianza digna.Al estar en el centro de caridad, la niña encontró unos padres adoptivos,quienes desafortunadamente trataron a la pequeña con una crueldad increíble. Los vecinos fueron los primeros en notar lo maltratada que estaba la chica. Según ellos,, fue repetidamente golpeada, quemada, cortada y encerrada en el armario durante días por las bestias de sus padres adoptivos. La pobre niña estaba gravemente desnutrida y descuidada. No tenía ropa de invierno para protegerse del frío y sólo se le permitía salir a la intemperie durante la noche con la condición de que se quedara el patio trasero de la casa.Un vecino compasivo, que sospechó el severo abuso que recibía la inocente niña, solicitó los servicios de un misionario llamado Etta Angell, quien tendría la tarea de comprobar si efectivamente la pequeña estaba siendo víctima de trato cruel. El vecino hizo a la señora Conolly salir de la casa, para que. La niña estaba descalza en el frío de diciembre y tenía numerosos cortes y quemaduras en todo su cuerpo.Una vez corroborada la sospecha, decidieron buscar ayuda para la pobre criatura aunque, para el momento, no existía ningún centro que tratara los abusos infantiles. Fue por ello que con la ayuda de un abogado de la sociedad americana para la prevención de la crueldad a los animales, Mary y Francis Connoly fueron llevados a juicio y durante el testimonio en la corte, Mary Ellen reveló:Afortunadamente, la niña fue colocada en un hogar de menores seguro y, más tarde, bajo la custodia dey tuvieron dos hijos juntos. También adoptó a sus tres hijos de un matrimonio anterior. Más tarde, la pareja adoptó una niña huérfana joven.Su triste historia causó una revolución en el sistema de leyes estadounidense y difundió la conciencia sobre el maltrato infantil.Ahora, los estudios revelan un hecho impactante: cerca de 5 millones niños sufren de abuso doméstico cada año en los. Es importante reconocer los signos de malos tratos y denunciar el caso a las autoridades locales.Aparte de la evidencia deltal como contusiones, cortes, quemaduras, ropas rasgadas, partes rotas del cuerpo que ocurren a menudo y no pueden ser explicadas, existen otras señales un poco más difíciles de identificar como lo son:Evitar algún contacto físico.Miedo a mirar a los ojos de alguien.Mantenerse al margen de todos.Depresión.Signos de ansiedad.Vivir como asustado y ansioso.Es importante que estemos alertas a este tipo de indicios de maltrato infantil para salvar la vida de todos esos pequeños inocentes a los que desgraciadamente les toca vivir circunstancias inhumanas con padres o “responsables” sin escrúpulos.