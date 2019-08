La trágica vida de la nieta de Robert F. Kennedy

Sufría depresión

Abusos sexuales

El divocio de sus padres

Un nuevo suceso ha acechado a la familia Kennedy, corroborando, una vez más, las sospechas sobre la existente "maldición Kennedy". En esta ocasión ha sido Saoirse Kennedy Hill, la nieta de Robert F. Kennedy, hermano del expresidente John F. Kennedy, quien ha muerto en trágicas circunstancias a causa de una supuesta sobredosis. Según ha informado el diario "The New York Times"", los hechos tuvieron lugar este jueves, en una vivienda de la familia en Hyannis, en el estado de Massachusetts.La joven habría decidido así poner fin a una vida llena de sufrimiento, protagonizada por su lucha constante contras las enfermedades mentales y la depresión con la que llevaba años conviviendo tal y como ella misma relató en 2016 en un artículo para "The Deerfield Scroll", el periódico estudiantil de la Academia Deerfield en la que la que Saoirse cursaba sus estudios. "Mi depresión apareció al comienzo de mi etapa escolar de secundaria y permanecerá conmigo durante el resto de mi vida", escribió hace tres años."Aunque la mayor parte del tiempo era una niña feliz, sufrí episodios de profunda tristeza en los que sentí como si llevara una roca pesada en mi pecho", dijo, además de señalar que "Esta constante lucha interna iba y venía, pero no me llegó a afectar externamente hasta mi segundo año en Deerfield".Como consecuencia, la propia Saoirse, hija de Paul Michael Hill -un irlandés que fue uno de los cuatro hombres condenados injustamente por los bombardeos llevados a cabo por el IRA en 1974- y de Courtney Kennedy, reconoció que comenzó a "aislarse" en su habitación y a "alejarse" de sus amigos y seres queridos, además de "renunciar a los estudios".Saorsie se sometió a tratamiento para paliar la depresión antes de regresar a su tercer año de instituto. En el artículo, que escribió durante su último año, describió sentirse inquieta y sola porque pocas personas en el campus conocían su enfermedad. La nieta de RFK describió a la escuela Deerfield como "una de las principales instituciones educativas del país", pero criticó a los docentes del centro por no saber "cómo lidiar con los alumnos que sufren enfermedades mentales y mucho menos, hablar acerca de ello".Saoirse se sentía muy incomprendida: "Muchas personas están sufriendo, pero debido a que muchas personas se sienten incómodas al hablar de eso, nadie está al tanto de los que sufren", escribió hace tres años. "Esto deja a las personas sintiéndose aún más solas", concluyó, además de lanzar un mensaje reivindicativo: "Todos estamos luchando o conocemos a alguien que está luchando contra una enfermedad. Unámonos para hacer que nuestra comunidad sea más inclusiva y cómoda".Por si fuera poco, la nieta de RFK también reveló haber sido agredida sexualmente por uno de sus amigos durante su tercer año de instituto. "Mi sensación de bienestar ya estaba comprometida, y la perdí totalmente después de que alguien que conocía y amaba rompió serios límites sexuales conmigo", confesó Saoirse. "Hice lo peor que puede hacer una víctima y fingí que no había sucedido. Todo esto se volvió demasiado e intenté quitarme la vida".Además de ello, tuvo la joven, de 22 años, tuvo que hacer frente al divorcio de sus padres. Hill y Courtney Kennedy se casaron en 1993 y dieron la bienvenida a su única hija, cuyo nombre significa "libertad" en irlandés, en 1997. Vivieron en Irlanda desde 2002 hasta 2006, año en que se separaron legalmente.