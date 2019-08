La transformación de este país exige la lucha por los derechos: Riquelme

Hoy, Coahuila ratifica el firme compromiso de contribuir a la construcción de la agenda nacional de Derechos Humanos”, mencionó el gobernadordurante la ceremonia de inauguración del Foro “”, dentro de los trabajos para el diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos.Ante esto,, Subsecretario federal de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, recordó el intenso trabajo que la Federación ha tenido en estos meses con el Gobierno de Riquelme en la construcción del modelo nacional.“Para que sea desde lo local donde vayamos encontrando soluciones más expeditas y efectivas”, enfatizó el Subsecretario federal.Riquelme Solís indicó que en el Foro se abordarán estos temas con la participación de la sociedad civil y la comunidad nacional e internacional, por lo que el Gobierno de México cumple con su deber de abrir estos espacios de diálogo para construir juntos la política que pretenda lograr estos objetivos de jEn su mensaje, reiteró que “en Coahuila no sólo nos hemos propuesto elaborar un Programa Estatal conforme a nuestro contexto y las realidades que debemos enfrentar, sino que creemos en la colaboración firme con el Gobierno Federal para desarrollar esta agenda nacional con los grandes temas para prevenir, erradicar y sancionar la violación de los derechos humanos”.“La elaboración de estees un paso trascendental para quese tome en serio los derechos. No hay garantía efectiva de las prerrogativas sin una política que, de manera gradual y sostenida, genere las condiciones necesarias para que el respeto a la dignidad humana constituya el centro del quehacer gubernamental”, aseguró el Mandatario coahuilense.Mencionó además que quienes representan a las entidades federativas hoy tienen que asumir la responsabilidad de manera unida y coordinada para que en México se viva en un ambiente de respeto integral a las prerrogativas fundamentales.De la misma manera, en su función como Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Riquelme Solís reiteró al Gobierno de México que seguirán trabajando para que todos los estados cuenten con sus programas locales, a fin de armonizarlos y fortalecerlos con el Programa Nacional y las políticas públicas que el Gobierno Federal impulsa.El Gobernador indicó que de parte de su Administración, y con el apoyo de la, colaborarán en la sistematización de las propuestas que se discutan en este foro, a fin de que la voz de las personas que participarán se vean reflejadas en el Programa Nacional para desarrollar el apartado de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición.“Hoy, la transformación de este país exige la lucha por los derechos. Verdad, justicia, reparación y no repetición son las demandas principales que exigen hoy las víctimas de esta violencia”, subrayó el Gobernador.Por su parte, el subsecretario federal Alejandro Encinas Rodríguez recordó que con elha tenido un trabajo muy intenso en materia de desarrollo de una agenda de Derechos Humanos.Encinas Rodríguez dijo que no basta que por primera vez se esté asumiendo la responsabilidad del Estado Mexicano y las violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país, sino que además de esta visibilidad, y a su vez este compromiso, se tienen que construir en coordinación con las organizaciones de la Sociedad Civil, con la Academia y con la sociedad en general, los instrumentos y los mecanismos que permitan desarrollar las capacidades institucionales para enfrentar este problema.“Estoy convencido que un modelo de justicia transicional tiene que asumirse desde una visión federalista, en un proceso de descentralización que fortalezca las capacidades y competencias de las autoridades estatales y municipales para enfrentar estos retos”, enfatizó el Subsecretario federal.Luis Efrén Ríos Vega, Director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de lamencionó que el papel de la Universidad es facilitar los procesos de deliberación pública entre sociedad y Gobierno para construir las políticas, normas y garantías que requieren los retos y desafíos de la sociedad democrática del México del Siglo 21.En esta inauguración del foro estuvieron presentes, además, José María Fraustro Siller, Secretario de Gobierno de Coahuila; Karla Quintana Osuna, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas; Salvador Hernández Vélez, Rector de la UAdeC; Alán García Campos, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; hermana Consuelo Morales Elizondo, integrante del Consejo Asesor del Programa Nacional de Derechos Humanos; Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado; Hugo Morales Valdés, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, y Estefanía Hernández, Directora General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.