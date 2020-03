La travesía en Europa de una mexicana ‘perseguida’ por el coronavirus

Escuchar Nota

“Todo fue progresivo”, recuerda cuando describe un viaje que se basó en tener solo el contacto necesario con las personas, tomar vitaminas y llamar constantemente a las aerolíneas para saber si sus vuelos no habían sido cancelados.

“El Vaticano no se parecía en nada a lo que yo había visto en fotografías, todo estaba vacío, no te la crees hasta que vas viendo la Italia que progresivamente se va quedando sola” asegura al recordar sus paseos horas antes de salir de la ciudad.

. Claro que, cuando ahorras más de un año para hacer un viaje así, lo que menos podrías imaginar, es que una pandemia comience a expandirse días antes de tu partida y. Su primer caso fue confirmado el 31 de enero, y a partir de ahí las cifras de contagios solo fueron en ascenso hasta superar a China en el número de muertes.La situación en el mundo comenzaba a parecer más seria esos primeros días de marzo, y aunque viajar a Europa es un sueño que le llevó tiempo cumplir, decidió ponerse en contacto con las autoridades mexicanas para saber si hacerlo era prudente, a lo que, pese a que ya, le respondieron que la situación estaba controlada, le dieron una guía de recomendaciones y le aseguraron que sí podía continuar con el plan.Así, ella y su compañero se subieron a un avión sin saber la travesía que vendría. Los primeros días todo marchó bien, se instaló en Lugano,y ya había más de 10 contagios.Pero luego, al llegar a Venecia “hubo un antes y un después”.A su llegada encontró restaurantes, museos y recintos culturales abiertos, todo de lo que alguien que visita esa ciudad por primera vez espera disfrutar… sin embargo, a la mañana siguiente todo cambió., se encontró con unas calles vacías y todos hablaban de una posibleque el primer ministro italiano Giuseppe Conte confirmó horas después ese mismo día.A Ivonne y su acompañante no les quedó otra opción que cambiar todos los planes cuando se enteraron que. Había que moverse rápido, hicieron lo que pudieron y lograron salir al día siguiente de una Venecia que ya lucía semivacía y desconcertada por una pandemia que los tomó por sorpresa.Ya en Florencia, la contingencia era visible, “todos tomaban su distancia”, había poco turismo y después de las seis de la tarde, por orden de las autoridades,. Para ese 9 de marzo,, y a ellos no les quedó más que conocer la ciudad natal de Da Vinci caminando por sus calles y recorriendo sus miradores porque los palacios, iglesias y museos ya no recibían visitantes.A esas alturas, la pregunta de si podrían salir de Italia comenzaba a rondar por su cabeza, sobre todo porque aún estaba en el itinerario visitar Roma. Ivonne cuenta que aunque se dedicó a disfrutar cada ciudad, todas las noches, antes de dormir monitoreaba el estatus de sus vuelos.y la preocupación e incertidumbre se presentó abruptamente: “nos avisaron que el vuelo que teníamos programado para regresar a México de Milán con escala en Madrid había sido cancelado”.La razón fue que ese mismo día,, y España suspendió todos los vuelos entre Italia y ese país hasta nuevo aviso.La incertidumbre solo empeoró, porque su hospedaje fue cancelado y tuvieron que buscar un lugar donde quedarse de último momento. Las llamadas de las aerolíneas no entraban o estaban saturadas, y sabían que. Al final, pagaron un vuelo a Londres, a pesar de que les advirtieron que comprarlo no les aseguraba que no iba a ser cancelado en el último minuto. Pero no hubo otra opción, era eso o quedarse varados.Para ese día, el 12 de marzo,. No permitían aglomeraciones, y había grandes filas de personas afuera esperando a que su vuelo fuera pronto para que las dejaran pasar. Eso sí, todos guardaban entre sí al menos un metro de distancia.Ivonne recuerda que cierto miedo la invadió, porque su vuelo estaba retrasado, y sabía perfectamente que en cualquier momento podía ser cancelado, pero sintió alivio cuando escuchó el llamado para por fin, abordar el avión.. No lo perdieron solo porque tomaron el primer tren y corrieron para pedir que los dejaran abordar a pesar de que ya estaban cerrando las puertas.Todo había salido de la forma menos esperada, y a pesar de eso sintieron un poco de tranquilidad cuando se encontraron con una Madrid tranquila y activa al salir a cenar. Pero de nuevo, al día siguiente todo cambió., lo que se traducía también en cuarentena y claro, restricciones de viaje.Para ese entonces, ella y su acompañante ya tenían su boleto acomprado para salir por la noche. Ahora solo quedaba esperar que nada saliera mal.Si algo la sorprendió a su llegada, fue sin duda los contrastes entre su país y el continente que acababa de visitar. No tiene ninguna duda al asegurar que entró “como Juan por su casa”.Por iniciativa propia, ella decidió aislarse y hacer cuarentena tras su llegada, pero cuenta que(CONAVE) y notificarles su situación. Las autoridades, a pesar de haber visitado el principal foco de infección y la única recomendación que le dieron fue hacer cuarentena.Hoy, lleva ya, pero hasta el momento, no ha presentado ningún síntoma.Cuando recuerda su travesía, no se arrepiente de nada, pero está muy consciente del riesgo al que se expuso y pudo haber expuesto a las personas más cercanas a ella. Sin embargo, no puede evitar preguntarse qué pasó con laso son posibles casos de Covid-19 que hasta hoy siguen transitando por México u otros países. Además de que todos los días siguen llegando vuelos internacionales.Ivonne está atenta a cualquier cambio que note en su estado de salud, y a las conferencias diarias que el subsecretario de salud Hugo López-Gatell ofrece todos los días, en donde ella representará un número en la cifra de casos sospechosos registrados, al menos hasta que cumpla su cuarentena de la que espera salir saludable. Aunque teme que cuando termine, al menos para ella, vea la historia europea repetirse en su propio país.