La tristeza de la Reina Sofía

Si a alguien le ha ido mal en este 2020 es a la Reina Sofía, quien desde que llegó a Mallorca el 27 de julio ha permanecido prácticamente enclaustrada en Marivent con su hermana Irene.Su ausencia pública puede responder a una estrategia de Zarzuela para que no se relacione la imagen de los Monarcas y sus hijas con el pasado que representan Juan Carlos y Sofía. Algo difícilmente sostenible, ya que Doña Sofía es el miembro de la Familia Real más valorado junto con Don Felipe, sigue activa en la vida institucional y jamás le han salpicado las polémicas de su marido. Incluso en los momentos de mayor tensión entre el ex monarca y Zarzuela, ha hecho piña con Don Felipe, con el que siempre ha sido uña y carne, cercanía que ha hecho extensiva a Doña Letizia por cariño a su hijo.Se demostró en su proclamación en el Congreso, a la que Don Juan Carlos no asistió, pero sí su madre. Asimismo, tras el enfado del Rey Padre por no ser invitado al aniversario de los 40 años de las elecciones democráticas en junio de 2017, Don Juan Carlos fue visto en Irlanda ese agosto con Marta Gayà, mientras Doña Sofía ejercía en Marivent de jefa de familia junto a los Reyes y sus nietas.En verano de 2018, tras salir a la luz la famosa grabación de Corinna donde revelaba al comisario Villarejo supuestas comisiones del AVE a La Meca, que provocó que Don Juan Carlos no participara en la regata aduciéndose una lesión de muñeca, a Doña Sofía se la vio casi a diario con su nuera y nietas. Fue con ellas al mercado del Olivar, al concierto de Ara Malikian, al restaurante Ola del Mar y con los Reyes a la recepción de La Almudaina.El matrimonio de ex Monarcas había limado asperezas últimamente, como muchas parejas en su recta final. Incluso el verano pasado, Don Juan Carlos pasó unos días en Marivent, cosa que no había hecho desde que dejó el trono.Según otro allegado, "Doña Sofía puede quedarse en Zarzuela cerca de Don Felipe, pero ¿qué vida le espera? La soledad absoluta, pues sus hijos y nietos hacen su vida, no tiene casi amigas, salvo su hermana Irene, y cada vez protagoniza menos actos institucionales.Además de los rumores que apuntan a una mala relación con su nuera que no le permite ser parte de la educación de la futura reina y su hermana.