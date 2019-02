La UE urge a evitar una intervención militar en Venezuela

La Unión Europea ha pedido este lunes "evitar una intervención militar" en Venezuela, para lo cual está en contacto con todas las partes implicadas en la crisis política en el país, ha anunciado la portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini."Hay que evitar una intervención militar", ha afirmado Maja Kocijancic en la rueda de prensa de la Comisión europea, horas antes que Juan Guaidó, reconocido como presidente por unos 50 países, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reúnan con el Grupo de Lima en Bogotá para definir sus acciones para derrocar a la fuerza a Nicolás Maduro ."Necesitamos una solución pacífica, política y democrática a la crisis. Esto excluye la violencia", añadió Kocijancic. Señaló que la UE "lo que quiere ver es unas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo con la Constitución venezolana" y añadió que el Grupo de Contacto internacional que la UE ha impulsado con países europeos y latinoamericanos trabaja precisamente para crear las condiciones necesarias en el país para que se celebren esos comicios.Guaidó pidió "dejar abiertas todas las opciones" contra Maduro tras la violencia desatada durante la entrega de ayuda humanitaria; mientras, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, advirtió el domingo de que los días del mandatario socialista "están contados".Sobre la misión técnica del Grupo de Contacto que visitó Caracas el miércoles y el jueves de la semana pasada, Kocijancic dijo que pudo "hablar con todos los actores relevantes", incluidos representantes del espectro político pero también de la sociedad civil y de agencias de la ONU. "Hablaron de las etapas necesarias para la solución a la crisis, para las elecciones y la asistencia humanitaria, respetando los principios de esa asistencia humanitaria", indicó.La portavoz anunció asimismo que el 28 de febrero se celebrará en Bruselas una reunión de altos funcionarios para preparar la próxima reunión a nivel ministerial del Grupo de Contacto, en una fecha que aún tiene que ser precisada. Kocijancic recordó asimismo que el régimen de Maduro, "ha perdido la legitimidad necesaria".El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, advirtió ayer de que España no apoyaría una intervención militar extranjera en Venezuela y condenaría esta acción, asegurando que "no todas las posiciones están sobre la mesa" para solucionar esa crisis."No todas las posiciones están sobre la mesa. Hemos advertido claramente que no apoyaríamos y condenaríamos firmemente cualquier intervención militar extranjera, que esperamos que no se produzca", dijo Borrell en Egipto, antes de la inauguración de la cumbre entre la Liga Árabe y la Unión Europea (UE). El ministro español defendió "una solución democrática pactada entre los venezolanos y de la convocatoria de unas elecciones presidenciales".El Gobierno alemán se pronunció este lunes a favor de aumentar la presión con sanciones adicionales contra el Ejecutivo venezolano y exigió poner fin al bloqueo para que la ayuda humanitaria acumulada en países vecinos pueda llegar a la población."Estamos a favor de sanciones adicionales y estamos para ello en contacto con nuestros socios europeos", declaró en rueda de prensa la portavoz adjunta del Ejecutivo alemán, Ulrike Demmer, quien recordó que la Unión Europea ya ha tomado medidas de carácter individual contra miembros del Gobierno de Maduro.El viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela Martínez, descartó el "uso de la fuerza" y pidió una salida pacífica a la crisis de Venezuela durante la apertura este lunes de la reunión del Grupo de Lima en Bogotá.Brasil prometió no intervenir contra el Gobierno de Maduro, aunque seguirá trabajando con el "presidente interino" Juan Guaidó para facilitar ayuda humanitaria a la población, según informó desde Ginebra la ministra brasileña de Derechos Humanos, Damares Regina Alves.La ministra señaló que el Gobierno de Jair Bolsonarosigue trabajando con Guaidó "no para intervenir (en Venezuela), sino para brindar ayuda humanitaria"."Brasil llama a la comunidad internacional a que se una a los esfuerzos para liberar Venezuela reconociendo el Gobierno legítimo de Guaidó y pidiendo el fin de la violencia por parte de las fuerzas del régimen contra su propio pueblo".El presidente de Bolivia, Evo Morales, reclamó al Grupo de Lima que busque una solución dialogada para la crisis en Venezuela, con el fin de evitar una guerra en América Latina."Hermanos Presidentes del Grupo de Lima: Respetando nuestras diferencias políticas y como líderes democráticamente electos les pido, con mucho respeto, que busquen una solución mediante el diálogo", escribió el mandatario boliviano en su cuenta en Twitter. Evo Morales añadió que esta es la opción "para salvar vidas y evitar que la guerra traiga destrucción a nuestra AL (América Latina)".Colombia, el mayor aliado de Washington frente a Maduro, llamó a redoblar la presión para "cerrarle el futuro a la dictadura de Venezuela", según el canciller Carlos Holmes Trujillo e informó France Presse."Colombia está solamente con la opción política y diplomática", declaró antes a W Radio.La alianza se reunió por última vez el 4 de febrero en Ottawa. Entonces, 11 naciones pidieron un cambio pacífico de Gobierno, llamaron a los militares a reconocer a Guaidó y permitir la entrada de ayuda.México, Santa Lucía y Guyana -que no reconocen a Guaidó como mandatario- se marginaron del encuentro en Bogotá, al igual que Costa Rica, que sí lo reconoce.