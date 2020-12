La unidad es fundamental: Jaime Bueno, prospecto a la alcaldía

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Jaime Bueno Zertuche se une a la lista de aspirantes a la alcaldía de Saltillo que aceptan públicamente querer el cargo.



Sin embargo, el diputado local se mostró cauto, y advirtió que primero se tendrá que resolver la doble reelección de alcaldes, pues solo en caso de descartarse a Manolo Jiménez Salinas de las boletas él iría por la candidatura.



“Sería todo un honor servir a la ciudad y a los saltillenses, sin embargo, hay que ser respetuosos, esperar los tiempos. Está todavía el tema de la reelección pendiente. Hay que esperar, siempre he sido muy institucional y lo seguiré siendo, sobre todo haciendo equipo, que es un factor fundamental, la unidad en torno a nuestro partido, a nuestro jefe político y a lo que indica cada uno de los sectores”, dijo.



En los recientes días, el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial y exalcalde de Saltillo, Jericó Abramo Masso, al igual que el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, han externado su intención de ser candidatos a la alcaldía por el PRI.



“Lo he dicho siempre, desde cualquier trinchera que mi partido lo indique le estaré echando todas las ganas. Obviamente estoy honrado de que se me mencione en las encuestas, claro que me gustaría y estoy listo; sin embargo, hay que esperar los tiempos y llevar el legado del gobernador Miguel Riquelme y continuarlo, como lo hace Manolo Jiménez en temas de seguridad, de reactivación económica y de salud en estos días”, agregó.



El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local insistió en que se respeten los tiempos y en mantener unido a su partido, a fin de llegar fuertes a las elecciones del 2021.