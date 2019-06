La Unión Europea se afinca en Cuba; encararía a EU

La Unión Europea (UE), cuyas empresas están amenazadas por nuevas medidas de Estados Unidos contra Cuba, está plantando cara a Washington mediante la facilitación de sus inversiones en la isla.El comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, entregó este viernes en La Habana una contribución de cuatro millones de euros para crear una "ventanilla única" que facilite las inversiones de los agentes económicos y financieros de la UE.Según las autoridades cubanas, esa ventanilla única entrará en funciones a inicios del 2020 "para facilitar la inversión extranjera en el país".La UE "condena fuertemente las medidas extraterritoriales unilaterales relacionadas con Cuba que contrarían a la legislación internacional. Estamos preocupados por el impacto negativo del endurecimiento del embargo de Estados Unidos", dijo el croata Mimica.El comisario europeo participa en La Habana en un Foro de Negocios con Cuba, que agrupa a 120 empresarios, juristas y académicos de Estados Unidos, España y Canadá, para promover las inversiones en la isla."Por ello es muy pertinente participar en este foro (...) y resaltar el papel del apoyo de la Unión Europea en este difícil contexto", declaró a la prensa Mimica, que también fue recibido este viernes por el presidente Miguel Díaz-Canel.Durante el encuentro, el comisario europeo ratificó "la voluntad de la Unión Europea de continuar incrementando los fondos para la cooperación con la isla", señaló un comunicado oficial cubano.Washington añadió a Cuba a su lista negra de tráfico de personas el jueves, dando continuidad a una serie de medidas como la prohibición de viajes de cruceros a la isla, la limitación de las remesas familiares y la activación del título III de la ley Helm-Burton.Esta ley acepta reclamaciones en cortes estadounidenses de personas o compañías afectadas por las nacionalizaciones realizadas en Cuba en los años 60, y permite multar a las empresas extranjeras que "trafiquen" (gestionen) esas propiedades.Esas medidas "pretenden asfixiar la economía y dañar el nivel de vida de los cubanos para arrancarnos concesiones políticas que jamás aceptaremos", dijo en el foro el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca."Creo que se necesita una política sabia, no una política dura, porque (la) dura no tiene efectividad", declaró a la AFP Carlos Gutiérrez, exministro de Comercio de Estados Unidos, y actual presidente del Consejo de Negocios Cuba-EEUU.Gutiérrez, de origen cubano, consideró que es sabio "que puedan venir los cubanoamericanos a invertir en Cuba".En ese sentido, Malmierca aseguró que "las normas cubanas no discriminan a ningún empresario por el origen del capital"."No solo ratificamos esta posición, sino que abrimos las puertas a los interesados para brindarles el mismo apoyo que reciben el resto de los inversionistas extranjeros", apuntó.Según el ministro, Cuba aprobó en los dos últimos años negocios con capitales extranjeros por 4.500 millones de dólares, y en el primer semestre de 2019 ya se han aprobado asociaciones por 1.300 millones.La semana pasada, el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Maurice Gourdault-Montagne, visitó la isla para revisar las relaciones políticas y económicas bilaterales.Asimismo, una treintena de empresarios británicos viajó esta semana a la isla para explorar su mercado.La UE y Cuba suscribieron un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación en noviembre de 2017, y desde entonces se han celebrado cinco diálogos sobre derechos humanos, medidas coercitivas unilaterales, armas convencionales, no proliferación de armas de destrucción masiva y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible."En paralelo nuestra cooperación con Cuba ha aumentado en montos a mas de 100 millones de euros en el curso del presente año", dijo Mimica.La UE desea "apoyar el compromiso de Cuba para mejorar el entorno de inversión con el fin de alentar a los agentes económicos y financieros de la Unión Europea a explorar iniciativas conjuntas", añadió.