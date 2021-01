¿La vacuna contra Covid-19 puede modificar tu ADN?

Escuchar Nota

"No hay forma de que nos llegue a modificar nuestro ADN, el ADN está en el núcleo, tendrías que, son otro tipo de tecnologías para que sí pueda llegar a ver una modificación, pero en el caso de la vacuna es imposible".

"Lo que puede pasar es que como tarda la respuesta inmune en el proceso de que te vas a vacunar o antes de que te vacunaste en las primeras dos semanas te contagies", comentó.

Lacontrademensajero, como la de las empresas farmacéuticas, no puede alterar tu ADN ni mucho menos puedes contraer ladedebido al proceso que ésta realiza al momento de ingresar a tu organismo., residente deexplicó en MILENIO Explica que la vacuna de ARN son como instrucciones que trae para que nuestro cuerpo produzca la proteínaes decir, la proteína que provoca que el virus se aloje en nuestro organismo y se multiplique, pero no, esto no quiere decir que te pueda provocar la enfermedad."La vacuna de RNA trae como las instrucciones para crear la proteína Spike que está en la envoltura del virus, nos da las instrucciones y la propia maquinaria de la célula va a tomar esas instrucciones y va hacer la proteína Spike para que tu cuerpo la conozca y posteriormente pueda identificar al virus".La residente en genética comentó que inclusive podrían estar inyectandoen la vacuna y no nos modificaría de alguna forma porque "cuando comemos fruta, pollo, verduras, en todos lados hay ADN".La doctora dijo que debido al diseño y la producción de la vacuna contra covid-19 no hay forma de que llegue a modificar nuestro ADN en la célula debido a que esté se encuentra en el núcleo.Por su parte,, médico veterinario, explicó que es biológicamente imposible que te dé covid-19 si te pones la vacuna, debido a que el virus no está completo, es decir, son pedazos, está inactivo o muerto.