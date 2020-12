La ‘vacuna de la OTAN’ que aprobó precipitadamente el Reino Unido

Escuchar Nota

antes que sus mismos fabricantes de EEUU y Alemania, lo cual parece más bien una maniobra geopolítica muy "británica" de una vacuna de guerra: la "vacuna de la OTAN".Son momentos coyunturales en que el Reino Unido se encuentra a punto de concretar su dramático Brexit —salida de la Unión Europea— y cuando el megaespeculador nada "filántropo"su agazapado primer ministro Boris Johnson —quien, por cierto, arrojó a su "aliado" Trump debajo del autobús— asesta un coup de théâtre, algo así comoA sabiendas de la legendaria perfidia de Albión, desde sus piraterías pasando por sus 2 guerras del opio contra China hasta la implantación financierista de la globalización thatcheriana,La clase política británica se volcó en ditirámbicos, que la coloca al frente de la propagandística "guerra de vacunas" contra sus competidores más precavidos de Rusia y China.que los franceses, los belgas, los alemanes y los estadounidenses.El jingoísmo británico escaló niveles de demagogia barata cuandoinvocación que será imitada por 3 expresidentes de EEUU —Barack Obama, Bill Clinton y George Bush— conocidos por sus estrechos lazos con la Corona británica.mientras que el muy ágilque atribuye a que el Reino Unido ostenta la "Regulación 174" que, un archipiélago a carta cabal con 66 millones de habitantes,y cadenas de refrigeración de almacenamiento, "—las Malvinas para Argentina—".Curiosamente, Evans-Pritchard juzga que la vacuna británica de AstraZeneca no está liquidada y que pronto demostrará sus "altas tasas de eficacia" y "salvará más vidas que las mismas vacunas de Pfizer o Moderna"., lo cual pudiera desembocar en mayores daños que beneficios cuando los "reguladores" del Reino Unido no han aún escudriñado adecuadamente todos los datos, lo cual curiosamente ha rezagado a los investigadores estadounidenses de la FDA.del coronavirus, lo cual ha provocado un enorme escepticismo aséptico de sus poblaciones, que alcanza en forma insólita a la mitad de sus respectivas poblaciones.integral de la vacuna que se salta muchas trancas clínicas.Están tan fanatizados en su jingoísmo financierista/neoliberal/thatcheriano que los británicos prefieren probar una vacuna estadounidense/alemana cuandoy que no requiere refrigeración a -70ºC, lo cual implica un enorme costo adicional— o las varias vacunas chinas.En medio de sus cánticos triunfales, lo cual pretende paliar con el transporte de 1.000 millones de dosis en todo el año 2021, según The Wall Street Journal.en lugar de los 10 millones prometidos., evitando proporcionar las localidades exactas de su almacenamiento con el pretexto de que fueran a ser hurtadas por el crimen organizado.Cuando el Club de Ricos" de la OCDE pronosticó que el Reino Unido sufriría con Argentina uno de los peores desastres económicos de 2021,su recuperación económica será más rápida que el resto de Europa cuyos funcionarios criticaron acerbamente la impulsividad británica.sin contar que "es una isla y nunca ha sido miembro del Schengen, de fronteras abiertas en Europa" cuando se debería comparar más bien con países como "Nueva Zelanda o Irlanda que tienen mejores resultados en su tasa de infección".El aséptico escepticismo alemán, sede de BioNTech, socio de la estadounidense Pfizer, es extensivo a toda Europa,de autorización expedita.—3 miembros notables de la OTAN— y cuando el presidente electo de EEUU, Joe Biden, ha insinuado su intención de restaurar la fracturada alianza noratlántica.