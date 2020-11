La vacuna de Oxford contra el Covid es segura en adultos mayores y genera respuesta inmune

Escuchar Nota

Más buenas noticias!



Acaban de publicar los resultados de fase II de la vacuna de Oxford



Según informan es excelente la respuesta en adultos mayores. Además genera respuesta inmune robusta y segura en todas las edades después de la segunda dosis.



VAMOOOOOO pic.twitter.com/GiWZnJwDK7 — Fabricio Ballarini (@FabBallarini) November 19, 2020

La segunda fase de pruebas clínicas de la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por la universidad inglesa de Oxford, informa este jueves la revista médica "The Lancet".En colaboración con la farmacéutica AstraZeneca y otros organismos,, entre ellos 240 de más de 70 años, con el objetivo de observar su impacto en el sistema inmune y posibles efectos secundarios.Losindican que esta vacuna contra el virus SARS-CoV-2 ofrece "similares resultados de seguridad e inmunogenicidad en los adultos sanos de más edad que en aquellos de entre 18 y 55 años".Según "The Lancet",e "induce una respuesta inmune en ambas partes del sistema inmune en todos los grupos de edad tanto con una dosis baja como estándar".De acuerdo con el estudio,(capaces de encontrar y atacar células infectadas por el virus) a los catorce días de la primera dosis, y una respuesta de anticuerpos a los 28 días de la dosis de refuerzo (que atacarían al virus cuando circulase por la sangre o sistema linfático).Los autoresen un grupo más amplio y heterogéneo de personas, que incluya gente de edad avanzada con patologías previas.En el estudio difundido hoy, que no mide la eficacia de la vacuna para proteger del virus, 560 adultos (160 de entre 18 y 55 años; 160 de 56 a 59 años y 240 de más de 70) conde control.Losy recibieron una sola dosis de la vacuna o dos en un periodo de 28 días.Todosasí como la respuesta inmune.Los autores señalan que los efectos secundarios de la ChAdOx1 nCoV-19 fueron "leves" (como dolor por la inyección, fatiga, dolor de cabeza, fiebre o dolor muscular) si bien más comunes que con la vacuna de control.Se detectaronpero que no se consideran relacionados con las vacunas.Los investigadores explican que los efectos secundarios fueron incluso menos comunes en los adultos mayores que en los más jóvenes, y la respuesta inmune fue "similar" en todos los grupos de edad tras la dosis de refuerzo.La vacuna indujo anticuerpos contra la proteína de punta del coronavirus 28 días después de una primera dosis baja o estándar en todos los grupos de edad. Después de la vacuna de refuerzo, el nivel de anticuerpos aumentó a los 56 días del inicio del experimento, y lo mismo sucedió con los anticuerpos neutralizadores 42 días después.Por su parte,, al margen de la edad o la dosis.La investigadora Sarah Gilbert afirma que este estudioplanteadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la necesidad de que las vacunas contra la Covid protejan a las personas adultas de más edad.Sin embargo, apunta, quedan por responder otras "preguntas sobre la eficacia y duración de la protección" y además se debe probar la vacuna en gente mayor con patologías para asegurar que protege a quienes tienen más riesgo de enfermar de gravedad.Los autores reconocen que su experimento, por ejemplo que las personas más mayores tenían una media de edad de 73 o 74 años y estaban sanas, lo que no refleja la situación en las residencias de ancianos.Además, añaden,, por lo que en la tercera fase de los ensayos clínicos se extenderán las pruebas a gente de diferentes procedencias.