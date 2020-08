La verdadera y sensual historia original de Aladdín que no es apta para niños

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Disney retomó un gran numero de historias clásicas y las convirtió en hermosos cuentos para niños; sin embargo, muchos de ellos no se parecen en nada a las versiones originales de los que fueron tomados y algunos inclusive resultan oscuros y aterradores siendo no aptos para niños, a comparación de las películas de La Casa del Ratón.



Aladdín es uno de los clásicos consentidos de Disney, luego de que en 1992 la productora inmortalizara la historia con la cinta animada, la cuál fue retomada para un live action en 2019, pero la narración tiene su origen en un libro de la Edad Media que recopiló antiguas historias de Medio Oriente centradas en problemáticas de la época, tales como la sexualidad, donde el joven más que un romántico de buen corazón, en realidad es un aventurero en busca de fortunas y experiencias sexuales.



Aladdín es parte del relato de Alí Babá y los 40 ladrones, que es una versión moderna de el clásico compendio medieval de Las mil y una noches, el cuál retoma una serie de cuentos de autores desconocidos escritos en árabe que tiene un alto contenido sexual, incluso, en una de las muchas traducciones que se han hecho del libro, Aladdín es un habitual cliente de los prostíbulos.







Las mil y una noches



Las mil y una noches trata sobre Sherezada, una concubina del rey Schahriar, quien lo entretiene noche a noche con relatos maravillosos para evitar ser asesinada. En todo el libro hay un alto contenido sexual, donde se habla de temas como las infidelidades, contenido que ha sido censurado a lo largo de los años por los diversos traductores.



De hecho fue Antoine Galland, el primer traductor de 'Las mil y una noches', a comienzos del siglo XVIII, quien suprimió el pequeño relato de Aladdin, por contener escenas bastante fuertes.



La versión que se conoce actualmente de Aladdín y la lámpara maravillosa es gracias a Richard Francis Burton, quen también tradujo al inglés el Kama Sutra y El jardín perfumado, haciendo "una traducción simple y literal".







En la historia original, aparecen cuestiones de pedofilia, tipos lujuriosos y princesas que se dejan llevar a su sexualidad y la disfrutan abiertamente.



A comparación del clásico de Disney, Aladdin no es un ladrón sin hogar, sino el hijo de un comerciante rico quien, en busca de fortunas vive una gran cantidad de aventuras románticas y sexuales.



Resulta que su aventura con la lámpara maravillosa es solo una de las muchas aventuras del joven, dentro de los pasajes de la historia hay escenas en las que, por ejemplo, un noble homosexual lanza insinuaciones bastante subidas de tono al joven, viviendo una aventura.



Destaca otra parte en la que Aladdin se casa con una joven princesa solo para ayudar a un hombre a consumar su matrimonio con ella con un acalorado acto sexual. Seguramente si Disney hubiera tomado el texto original completo, la película de Aladdín hubiera tenido que ser una cinta únicamente para adultos.



