‘La vida es un juego’ para Hersúa

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. El escultor Manuel Hernández Suárez, “Hersúa”, lleva años resguardando buena parte de su obra para un futuro museo en algún lugar del sureste mexicano. Piezas que se ha negado a poner en el mercado y que representan la mayoría de su producción.



“Nunca quise ser mercancía”, dice vía telefónica, desde su casa en Las Águilas, el artista sonorense de 80 años, convencido de que el arte no es para producir obra y vender. “Es para procesarnos, para ir más allá. Eso es lo que he hecho. Si no me proceso, me retiro”.



Su plan es crear un museo con toda la producción que conserva. “Mi idea es que algún Gobernador me diga: ‘Le doy el terreno, hágalo ahí’”.



Tuvo idea de guardar sus obras con la conciencia de que, si vivía muchos años y reunía una cantidad considerable de obra, prefería darla al pueblo de México.



“Esa es mi idea final, dejarles mi vida con la obra”, asegura Hersúa, merecedor del Premio Nacional de Artes y Literatura 2020, en el campo de las Bellas Artes.



Un museo lejos de su natal Sonora, “muy rica y muy inculta”. Si prefiere llevarlo al sureste es porque quiere beneficiar a sectores que viven en mayor situación de pobreza y marginalidad. “Por eso yo quisiera hacerlo ahí, regalarles todo mi trabajo”, expresa.



Hersúa descubrió su vocación el día en que acompañó a su padre a una ferretería en Ciudad Obregón y se quedó viendo unas “brochas muy delgaditas”; no conocía los pinceles. Cuando el dueño de la ferretería se dio cuenta, se los ofreció muy baratos. Entonces, en su localidad, no había ningún pintor o artista, recuerda. Con esos pinceles, el niño Manuel se puso a copiar calendarios y jugar con los colores.



“Aprendí que jugar era lo que yo quería. Hasta hoy lo sigo considerando: la vida es un juego”.



Cuenta que, cuando niño, se subía con una sábana al techo de su casa y fantaseaba con volar. “Era una fantasía, pero lo sentía en todo mi cuerpo. Dije: ‘El cuerpo es importante y jugar es más importante con mi cuerpo”.



El juego que, lamenta, es aplastado por el condicionamiento del adulto.



Ya joven, se fue de aventura a Estados Unidos y anduvo por todos lados. “Me di cuenta que viajaba, pero me estaba buscando”.



Allá siguió pintando y le ofrecieron una beca para estudiar en Los Ángeles, pero prefirió irse a la Ciudad de México durante un año, probarse para ver si “servía”. Ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) en 1965, ganó en su primer año el concurso de autorretratos y, al año siguiente, una mención honorífica.



Pronto dejaría de concursar, pero la vocación estaba decidida: “Voy a hacer lo que quiero, sea arte o no sea arte”, se prometió.