La vida no volverá a ser la misma después del Covid-19: expertos de la UNAM

“A menos que tengamos una vacuna en este periodo (2 ó 3 años más), no volveremos nunca a vivir como hemos estado viviendo hasta ahora, este estado relativo de relajación porque el riesgo de infección se va a mantener y tendremos que retornar a nuestras actividades tomando en cuenta el riesgo, y vigilantes de que surgiera nuevamente un brote epidémico”, consideró el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, Samuel Ponce de León Rosales.

“En esta situación, nosotros no vamos a volver a ver. No se va a resolver así la situación. Vamos a tener que mantener una serie precauciones porque el riesgo va a permanecer por lo menos los próximos años”, dijo.



- Después del Coronavirus, la vida no volverá a ser la misma, advirtieron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Cambiará la manera en que nos relacionamos y las medidas de sana distancia deberán permanecer cuando menos hasta que se logre desarrollar una vacuna para el, que provoca la enfermedad deNo ocurrirá, ejemplificó, como en la novela Ensayo sobre la ceguera, del Premio Nobel portugués José Saramago, en la cual la población, atacada por una epidemia de ceguera, despierta un día y comienza a recuperar la vista y, cuando menos en lo físico, las cosas vuelven a ser como eran antes del primer caso.Los especialistasaunque en estos momentos algunos de los hospitales Covid-19 en la Ciudad de México ya comenzaron a mostrar que su capacidad está siendo rebasada como en el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Salud y Nutrición "Salvador Zubirán".Las reducciones a la movilidad de 50% que se han visto en todo el país serán insuficientes para atenuar el crecimiento en el número de contagios por Coronavirus-2019, alertaron especialistas de la UNAM.En las próximas semanas se verá un incremento “mucho mayor” en el número de contagios; esperaron que los servicios de salud no lleguen a desbordarse, alertaron los integrantes de la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus.Recomendaron que, para reducir la velocidad en el crecimiento de la pandemia,en un deseable 90% pero cuando menos en 70%.“Tenemos que tener una mayor restricción, mayor consciencia de que es lo realmente esencial que significa lo que va a hacer que salvemos más vidas. Si seguimos con esta reducción moderada de la movilidad de un 50% o 60%, prácticamente el impacto en la velocidad en que se va a dar la epidemia puede que sea moderado o no deseable. Podríamos llegar a impactar mejor si tenemos una reducción mayor hasta alcanzar un 90% o por lo menos un 70% u 80%”, dijo Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero.