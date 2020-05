La viral broma para cambiarle el nombre de Instagram a un amigo que está arrancando carcajadas

Escuchar Nota

QUIERES GASTARLE UNA BROMA A ALGUIEN???

SABES EN INSTAGRAM DOND PONES EL NOMBRE EN NEGRITA??

PUES SI LE DAIS A EDITAR PONES @ Y LA CUENTA Q QUIERES HACERLO, GUARDAS, BORRAS Y PONES ALGO TIPO “SOY SUBNORMAL” Y GUARDAS, SE LE QUEDA EN LA CUENTA Q HAYAS PUESTO DURANTE 14 DÍAS pic.twitter.com/DsLIsT5iHp — (@albalamusa) May 19, 2020

Chavales, si en Instagram le dais a editar perfil, os vais al name (no el username) ponéis @ y el insta de un amigo, aceptáis cambios, volvéis a editar y ponéis lo que sea, le aparece al que se lo habéis puesto JAJAJA aquí tenéis los mios pic.twitter.com/WlcbHGQ8H7 — Yoel Hernández (@hg_yoel) May 19, 2020

Esta semana se ha difundido por las redes sociales una traicionera broma que promete enseñar un truco para ridiculizar a cualquiera de nuestros amigos en Instagram. La supuesta burla consiste en cambiar el nombre de perfil de otro usuario por una frase graciosa sin que ese lo sepa, pero en realidad quien se convierte en hazmerreír, y durante 14 días, es el propio bromista.Primero, indican que se debe entrar en la opción 'Editar perfil', escribir el @ y el nombre de usuario de la víctima y guardar los cambios.Una vez que guarde por segunda vez los cambios, el usuario habrá caído en su propia trampa.Y es que, contrario a lo que promete el supuesto truco —que asegura explotar un 'bug' de Instagram—, de esa manera el usuario habrá remplazado su propio nombre de perfil por una frase ridícula que estará visible públicamente.Y lo que es peor, no tendrá posibilidad de corregir ese error por las próximas dos semanas.Por lo cual, quien haya caído en la broma e intente editar su propio nombre por tercera vez consecutiva, verá en la pantalla un texto que reza: "En este momento no puedes cambiar tu nombre porque lo has cambiado dos veces en un plazo de 14 días".