‘La voy amar’: Frida Sofía pide un abrazo y una disculpa de Alejandra Guzmán

"Estoy bien dolida y me encantaría un abrazo honesto, me encantaría como dijo en el comunicado (…) que me dé un abrazo y que haya una reconciliación pero verdadera y quiero que la gente así como me conoce a mí, que conozca a Alejandra Guzmán -como madre- porque si no todo lo que yo haga no tiene credibilidad ni sentido, lo tienen que ver ustedes", comentó Frida Sofía.



“Me encantaría un abrazo de mi madre sincero, nada de comunicados, pero, ¿por qué no hacerlo público como lo hemos hecho tanto ella como yo? Porque ahora si no se vale ay sí ¿no? Ahora detrás de puertas, ¡no señores! Ahora sí neta hay que sentarnos y ustedes ven”, reiteró.



luego de que confesara que a ésta la drogaban y la robaban. Esta vez, la instructora fitness refirió que sí está abierta a una reconciliación con su madre y que incluso esperaría un abrazo sincero.En entrevista para el medio Multimedia 7, Frida Sofía expresó que está dolida y que para que haya una reconciliación sincera esperaría una disculpa., pues la mayoría de las veces se le desacredita.Durante la entrevista, la intérprete de Ándale mostró parte del departamento que su madre le dio. Desde este espacio expresó que recibe mucho hate de redes sociales, así que reiteró que necesita un abrazo sincero de su madre.Asimismo, detalló que siempre amará a Alejandra Guzmán, aunque aún no la disculpa, pues no ha recibido ninguna disculpa."La voy a amar siempre pero no sé, sería muy hipócrita decir la perdono porque hasta ahorita necesito una disculpa”, reiteró.Finalmente indicó que estuvo al pendiente de la salud de su abuela Silvia Pinal. Con ello, aclaró que no hay una rivalidad entre las Pinal. Aunque está cansada de que la comparen con Michelle Salas.Con información de Milenio.