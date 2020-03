Laboratorios prometen una vacuna contra el Covid-19 para 2021

Escuchar Nota

“Haremos todo lo posible para que la vacuna sea accesible a todos los que la necesiten”, afirmó Paul Stoffels, vicepresidente del comité ejecutivo de Johnson & Johnson.



“Es una promesa que la industria (farmacéutica) hace en conjunto”, aseguró en el curso de una videoconferencia organizada por la Federación Internacional de Fabricantes Farmacéuticos (Ifpma).



“Tenemos tres ejes de trabajo: asegurar la distribución (...), redirigir la tecnología existente (...) y crear nuevos tratamientos, nuevas vacunas, nuevos tests de detección que contribuirán a erradicar el Covid-19”, explicó David Ricks, consejero delegado de Eli Lilly and Company y presidente de Ifpma.



Decenas de ensayos clínicos están en marcha para poner a punto kits de detección menos caros y más precisos, así como un tratamiento o una vacuna capaces de combatir el nuevo coronavirus, que ya ha infectado a más de 240 mil personas y ha dejado casi 10 mil muertos en el mundo.Las formalidades administrativas pueden simplificarse y acelerarse en esta carrera contrarreloj, los recursos no faltan y las asociaciones del sector público y privado permiten diluir el riesgo financiero por las inversiones colosales que exigen la investigación y la producción.Sin embargo, advierten que tanto productores como autoridades de control no pueden transigir sobre la seguridad de una potencial vacuna, y por tanto no se puede acelerar el calendario de los ensayos clínicos y el estudio de los resultados.Por eso, los industriales estiman que “llevará de 12 a 18 meses tener una vacuna autorizada en el mercado”, dice David Loew, vicepresidente ejecutivo de Sanofi y responsable de Sanofi Pasteur.Una vez que la fórmula esté validada por las agencias de regulación, habrá que producir una cantidad suficiente y garantizar el suministro a todo el planeta.Con el fin de superar los obstáculos a la producción y el transporte, los directivos de los grandes laboratorios han pedido a los gobiernos que “clasifiquen la industria farmacéutica entre los sectores esenciales” de la actividad del país, y permitan a los trabajadores a desplazarse hasta las plantas.“Ha habido algunos problemas localmente”, denunció por su parte David Ricks.Nunca se ha concebido una vacuna eficaz contra algún miembro de la familia de los coronavirus para los humanos y esto hace que “la mayoría de los programas” de ensayos clínicos que se realizan contra el Covid-19 estén condenados al fracaso, advirtió Rajeev Venkayya, responsable del desarrollo de vacunas del grupo Takeda.La ventaja, en cambio de embarcarse en todo tipo de proyectos es que “algunos lo lograrán”, sostuvo Venkayya.El presidente de EUy el medicamento genérico contra la malaria hidroxicloroquina, diciendo que había pedido a la Administración de Alimentos y Medicamentos que agilice el proceso de aprobación regulatoria.