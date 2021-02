Ladridos de un perro salvan la vida a enfermo Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En Tetuán, España, los ladridos de perro salvaron la vida de un enfermo COVID-19 de 72 años que quedó inconsciente tras desarrollar algunas complicaciones por COVID-19. Esta es la historia.



A lo largo de los años, los perros han sido considerados como los mejores amigos de los seres humanos porque nos brindan su confianza, apoyo y cariño de forma particular y espontánea siempre que lo necesitamos.



De acuerdo con las declaraciones de los vecinos, en un barrio de Madrid, fueron los ladridos de un can los que les permitieron percatarse de que un paciente COVID-19 había recaído en su estado de salud tras estar internado en el Hospital de La Paz.



Al llamar a los agentes de la Policía Municipal de Madrid, estos arribaron al lugar de los hechos y entraron a la vivienda donde se encontraba el enfermo seminconsciente en compañía de su perro.



El cuerpo de seguridad informó que el vecino se encontraba delicado, pero que todavía estaba vivo y pudo recibir ayuda médica para estabilizarse. Tras ser rescatado, este hombre fue trasladado por un grupo de sanitarios a otro hospital.



Por otra parte, el perro fue llevado al Servicio Veterinario Municipal de Urgencias. Más tarde se recalcó la importancia de los ladridos de estos animales que suelen emitirlos al sentir frustración, miedo o reactividad.



Para algunos, la frustración del perro al no poder auxiliar a su compañero enfermo de COVID-19 pudo ser la razón de sus ladridos.



