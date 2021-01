Ladrones de autos fracasan en su robo por no saber manejar ‘standard’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La historia sucedió en Canadá, donde el sitio de noticias CP24 News dio a conocer un evento que pasó a finales de 2020, pero hasta ahora se contaron todos los detalles.



De acuerdo con las autoridades locales, un par de adolescentes de 15 y 17 años trataron de robar un auto en Toronto. Los jóvenes traían un arma, con la que amenazaron al dueño del coche y le obligaron a entregar las llaves y bajarse del auto.



Para esto, siguieron a su víctima desde la salida de un edificio universitario hasta el estacionamiento. Cuando el hombre subió a su auto, fue abordado por ambos criminales, quienes le despojaron de su cartera, celular y llaves del auto.



La víctima accedió a las peticiones de los jóvenes,quienes inmediatamente subieron al coche y se encontraron con un problema: no sabían como manejar un auto con transmisión manual.



Al no saber cómo salir de la escena del crimen con el auto, ambos corrieron en diferentes direcciones. No obstante, gracias a la pronta reacción de la policía y el uso de cámaras de vigilancia, dieron con el escondite de los jóvenes, quienes fueron arrestados en el momento.



Los menores de edad enfrentan cargos por robo a mano armada y violencia, pero se desconoce aún cuál será la sentencia.