Ladrones ‘visitan’ Iglesia del Señor de la Misericordia

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- La Iglesia del Señor de la Misericordia fue visitada por no tan piadosos ladrones que robaron las limosnas acumuladas en más de cuatro meses.



El ilícito fue detectado después de las 8 de la mañana, cuando llegó la encargada del templo para abrir las puertas y recibir a los niños que asisten al catecismo sabatino.



Los delincuentes rompieron la puerta de madera lateral y abrieron los cerrojos para entrar a la iglesia. Luego, destrozaron la urna en que resguardaban el dinero de la colecta que se realiza en cada misa, para lo cual utilizaron un cincel que dejaron a un lado de la urna.



“Llego a las 8 y media aquí a la capilla del Señor de la Misericordia a abrir para que entren los niños al catecismo, ya encontrándose varios niños esperando que abriera”, explicó la encargada.



“Me doy cuenta que no se puede abrir la puerta y les digo a las mamás y a los niños que me acompañaban ‘¿saben qué? Se metieron a la iglesia porque pusieron el segurito por dentro, caminamos hacia la lateral y está la puerta quebrada, abro, me meto, estaba la puerta abierta, pero quebraron una parte de la puerta y ¿qué fue lo que se llevaron? Pues la urna, está quebrada”.



De inmediato habló a la Policía Municipal, llegaron los oficiales, tomaron la evidencia e informaron que harían lo posible por ver si encuentran al responsable o responsables”.



La Iglesia del Señor de la Misericordia se encuentra en la esquina de Allende y General Charles.



Los vecinos reclamaron que, durante la semana, a dos vehículos les estrellaron los cristales.



“Nos faltan luminarias, falta seguridad en el centro”, indicaron.