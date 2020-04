‘Lady Cartas’, la enfermera que da mensajes a pacientes con coronavirus

Escuchar Nota

.- A pesar de las agresiones por su labor contra el, que causa la enfermedad covid-19, el personal de salud no se detiene, al contrario, cada vez muestra mayor compromiso y empatía por los pacientes con el virus. Ejemplo de esto es Margarita Hernández, enfermera de la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana, que se encarga de trasladar cartas de familiares a enfermos.La página en Facebookfue la que volvió viral a esta enfermera; a través de una publicación, realizada el 25 de abril, dieron a conocer su historia, que de inmediato se volvió viral."Le dicen. Trabaja con pacientes de covid y al ver la desesperación de los familiares y pacientes al no poderse comunicar recolecta cartas de los familiares y al llegar con sus pacientes al servicio de covid les grita llegó el cartero, se las entrega o lee a quienes están en estado crítico y no pueden hacerlo. Es una forma de alegrarles un poquito su día y darles un poco de tranquilidad algo así merece ser reconocido", reveló la publicación.Tras cobrar relevancia en redes sociales y recibir el sobrenombre deotorgó entrevistas a varios medios locales, donde informó que ve a los familiares de los enfermos para recolectar las misivas antes de comenzar su turno.Información por Milenio