Lady Di hace su debut en la cuarta temporada de The Crown

Carlos "fue probablemente un poco insensible a veces, pero no creo que haya sido nunca arrogante o indiferente, creo que realmente trató de hacer funcionar su matrimonio", dice a la AFP Penny Junor, autora de la biografía "Carlos, víctima o villano".

"Éramos tres en este matrimonio, es demasiada gente".

"Creo que mucha gente la explotó para sus propios fines, incluyendo la BBC", afirma.

Veintitrés años después de su trágica muerte, lahace su entrada en la familia real británica... en la esperada cuarta temporada de la serie ", que Netflix estrenó el domingo de la mano de un personaje todavía controvertido.Una actriz desconocida de 24 años,, se mete en la piel de la joven Diana, imitando su voz suave y su mirada tímida bajo un espeso flequillo.Interpretar a quien se convertiría en larepresenta "mucha presión", reconoció Corrin al diario Sunday Times.Diana aparece como, que mata el aburrimiento patinando en los pasillos del Palacio de Buckingham.El hijo mayor de Isabel II aceptó casarse con Diana, pero siguió enamorado de su novia de juventud, Camilla.Retratado en temporadas anteriores como un joven sensible e incomprendido,Por su parte, Diana era una chica "muy afectada" por su infancia:, explica Junor.La ruptura de su relación, con un telón de fondo de infidelidades, yEl nuevo director general de la BBC acaba de anunciar una investigación independiente sobre las prácticas de un periodista de la radiotelevisión pública,, que en 1995 obtuvo una sonada entrevista con Diana.Según el hermano de la princesa, el conde Charles Spencer, Bashir presentó documentos falsos para convencer a Diana de que participara en una entrevista en la que lanzó:En opinión de Junor, la princesa, ambientada al final de los años 1970 y en los 1980, un período convulso para el Reino Unido en que el IRA asesinó en 1979 a Louis Mountbatten, tío abuelo y mentor del príncipe Carlos, y el país se enzarzó en la guerra de Malvinas con Argentina en 1982.Un episodio está dedicado a la increíble incursión en el Palacio de Buckingham de un hombre de 33 años,, frustrado por el desempleo y la separación de su esposa. Logró entrar en el dormitorio de Isabel II, despertando a la monarca que no perdió su legendaria compostura.La reina vuelve a ser interpretada por, ganadora del Óscar a la mejor actriz por "La favorita" en 2019.En la quinta temporada, Colman dará paso a su compatriota Imelda Staunton, la cruel Dolores Umbridge de las películas de Harry Potter, que interpretará a una reina ya anciana.La estadounidense, famosa por "Expediente X", da vida a la inflexible, la primera jefa del gobierno británico, en una temporada muy ampliamente protagonizada por las mujeres.Éxito de público y crítica, "The Crown", cuya primera temporada se emitió en 2016, ha ganado varios premios, entre ellos, los galardones de la televisión estadounidense.Setenta y tres millones de hogares en todo el mundo han visto al menos parte de la serie, afirmó en enero Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix.