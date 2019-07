Lady Di iba a protagonizar secuela de The Bodyguard

Kevin Costner reveló que Lady Di, que este lunes habría cumplido 58 años, estuvo a punto de coprotagonizar junto a él una segunda parte de la taquillera película The Bodyguard (1992). Sin embargo, el accidente de tránsito que terminó de forma inesperada con la vida de la princesa Diana de Gales el 31 de agosto de 1997 truncó el proyecto.La imagen de Whitney Houston cantando "I will always love you" al final de la película es, sin duda, uno de los momentos más recordados de los años 90. El filme fue todo un éxito. Una cantante famosa, un guardaespaldas y una historia de amor. Tenía todos los ingredientes para ser un suceso. El boom fue tal que decidieron hacer una segunda entrega de la película."Al estudio le gustó la idea de hacer 'El guardaespaldas 2' con Diana como protagonista", afirmó Costner, de 64 años, en declaraciones recientes a People TV. Y añadió que la madre de los príncipes Harry y William se mostró encantada con la idea y llegó a decir "sí" a la propuesta actoral, que nunca llegó a ver la luz ."Recuerdo que ella fue increíblemente dulce por teléfono, y que me preguntó, '¿Vamos a tener una escena de besos?'. Ella lo dijo de forma muy respetuosa", relató Costner durante su participación en el programa "Couch Surfing" de People. "Estaba nerviosa porque su vida estaba muy controlada en ese momento. Y yo le dije, "Sí, va a haber un poco de eso, pero ya lo hablaremos bien'", recordó el estadounidense ganador de dos premios Oscar.Sarah Ferguson, la duquesa de York, fue quien estableció la conexión entre Costner y Diana. "Sarah fue realmente importante", afirmó el actor. "Siempre respeto a Sarah porque ella es la que facilitó la conversación entre Diana y yo. Ella fue la que lo hizo posible y nunca dijo: 'Bueno, ¿y yo? Yo también soy una princesa'. Ella estaba muy a favor de la idea".El actor comentó por primera vez la posible colaboración con Lady Di en el programa de Anderson Cooper en 2012, donde reveló que la secuela se habría centrado en que su personaje, el guardaespaldas Frank Farmer, tendría que proteger al personaje de Diana de los paparazzi y los acosadores mientras, poco a poco, su relación se vuelve más íntima.El actor dijo que recibió el guión en agosto de 1997, un día antes de que Diana muriera en París en un accidente automovilístico, precisamente mientras huía de los paparazzi.En el accidente también falleció su acompañante, Dodi Al-Fayed. La autopsia reveló semanas después que el conductor, Henri Paul, tenía elevados índices de alcohol en sangre.Costner reveló también en la entrevista que Whitney Houston nunca estuvo en el afiche promocional de The Bodyguard. "Esa no era Whitney en realidad. Se había ido a casa y era una doble", contó el actor. A pesar de tener confianza en el póster, dijo que a los ejecutivos del estudio no les gustó porque "no podías ver la cara de Whitney".Durante el rodaje bajo las órdenes de Mick Jackson se forjó una fuerte amistad entre Houston y Costner, quien asistió y habló en el funeral de la diva, quien murió a los 48 años producto de una sobredosis el 11 de febrero de 2012. El informe toxicológico señaló que en el organismo de la famosa cantante se encontraron restos de cocaína y diversos medicamentos.Su cuerpo fue encontrado boca abajo en la bañera de su habitación del Beverly Hilton, donde se encontraba para asistir a una fiesta previa de los Grammy en la que iba a actuar.