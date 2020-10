Lady Gaga lidera las nominaciones de los EMA MTV con presencia latina

Escuchar Nota

Lady, informa la página oficial de los premios.Para esta edición,: mejor artista latino, mejor actuación virtual y mejor vídeo para el bien.En la categoría decon “Papi Juancho Live”.Entre las candidaturas obtenidas por, un tema que también obtuvo los reconocimientos a mejor canción y mejor colaboración.Por su parte,del canadiense.La colombiana, y mejor colaboración, por esa misma canción., en tanto que, conocidos también como EMAs,Originalmente creados como una variante de los MTV Video Music Awards también conocidos como VMAs estadounidenses,El showhasta el 2 de noviembre.- Billie Eilish – Everything I wanted- Cardi B - WAP ft. Megan Thee Stallion- DJ Khaled - POPSTAR ft Drake- Karol G - Tusa ft. Nicki Minaj- Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me- Taylor Swift - The Man- The Weeknd - Blinding Lights- Dua Lipa- Harry Styles- Justin Bieber- Lady Gaga- Miley Cyrus- The Weeknd- BTS - Dynamite- DaBaby - Rockstar ft. Roddy Ricch- Dua Lipa - Don't Start Now- Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me- Roddy Ricch - The Box- The Weeknd - Blinding Lights- BLACKPINK, Selena Gomez - Ice Cream- Cardi B - WAP ft. Megan Thee Stallion- DaBaby - Rockstar ft. Roddy Ricch- Justin Bieber - Intentions ft Quavo- Karol G - Tusa ft. Nicki Minaj- Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me- Sam Smith , Demi Lovato - I'm Ready- BTS- Dua Lipa- Harry Styles- Justin Bieber- Katy Perry- Lady Gaga- 5 Seconds of Summer- BLACKPINK- BTS- Chloe x Halle- CNCO- Little Mix- BENEE- DaBaby- Doja Cat- Jack Harlow- Roddy Ricch- YUNGBLUD- Ariana Grande- BLACKPINK- BTS- Justin Bieber- Lady Gaga- Taylor Swift- Anuel AA- Bad Bunny- J Balvin Karol G- Maluma- Ozuna- Coldplay- Green Day- Liam Gallagher- Pearl Jam- Tame Impala- The Killers- Cardi B- DaBaby- Drake- Eminem- Megan Thee Stallion- Roddy Ricch- Travis Scott- Calvin Harris- David Guetta- Kygo- Marshmello- Martin Garrix- The Chainsmokers- Blackbear- FKA twigs- Hayley Williams- Machine Gun Kelly- The 1975- Twenty one pilots- Anderson .Paak - Lockdown- David Guetta & Sia - Let’s Love- Demi Lovato - I Love Me- H.ER - I Can't Breathe- Jorja Smith – By any means- Lil Baby - The Bigger Picture- AJ Mitchell- Ashnikko- BENEE- Brockhampton- Conan Gray- Doja Cat- Georgia- Jack Harlow- Lil TeccaTate McRae- Wallows- YUNGBLUD- BTS - Map Of The Soul Concert Live Stream- J Balvin - Behind The Colores Live Experience- Katy Perry @ Tomorrow Land – Around the world- Little Mix - UNCancelled- Maluma - Papi Juancho Live- Post Malone - Nirvana Tribute.