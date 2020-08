Lady Gaga sorprendió en los MTV Video Music Awards 2020 con looks futuristas

Escuchar Nota

"Usaba protector facial antes de que estuviera de moda", compartió Gaga en su cuenta de Instagram.



.@ladygaga and @ArianaGrande just won Best Collaboration at the 2020 #VMAs for #RainOnMe: "We turned our tears that felt like endless rainfall into diamonds" pic.twitter.com/sY6aMWcIql — MTV NEWS (@MTVNEWS) August 31, 2020

I'D RATHER BE DRY, BUT AT LEAST I'M ALIVE. RAIN ON ME.@ladygaga and @ArianaGrande win SONG OF THE YEAR at the 2020 #VMAs pic.twitter.com/Kyn6FmCml4 — Video Music Awards (@vmas) August 31, 2020

Más allá del premio o de ser Lady Gaga, esta imagen es HISTORIA. Una de las mayores exponentes con su mascarilla en plena pandemia recogiendo su premio. HISTORIA #VMAs pic.twitter.com/libpQZrBmS — Darko (@DarkoPN1) August 31, 2020

Que chimba ser de la generación que vio a Lady Gaga convertirse en un ícono. — Mulan (@Comin0) August 31, 2020

¿Cómo le hizo Lady Gaga para cambiarse en 0.00001 segundo?, Yo me tardo 3 años #VMAs pic.twitter.com/1I8reuqgLK — (@arlettteee_) August 31, 2020

#VMAs

No se que pensar de que lady gaga se cambia de ropa casa 15 segundos y yo cada 15 días... pic.twitter.com/DRE4ELng3t — ClownMayo(@Dlemuzs) August 31, 2020

Lady Gaga es una gurú motivacional disfrazada de estrella, la Miguel Angel Cornejo del pop. pic.twitter.com/kR9l3t7Cf7 — Mauricio González (@mauroforever) August 31, 2020

Cantó, bailó, tocó piano, se hizo un discurso poderoso, le faltó hacer una 21 con un balón.



Lady Gaga es la reina.#VMAs — Roberto Cardona (@Roberto_Cardona) August 31, 2020

.- Aunque su talento recae en su capacidad vocal,; desde un atuendo hecho de carne hasta el diseño mexicano que portó para anunciar el lanzamiento de su más reciente disco, Chromatica, la nacida en 1986 en Nueva YorkPrueba de esto fue su aparición de este domingo en la entrega de los, donde, además de abrir la noche ganando el galardón a mejor colaboración con Ariana Grande, se volvió tendencia por los looks futuristas que mostró.Destaca que, incluido su éxito en conjunto con Ariana, "Rain On Me". PeroEl primero, con el que llegó a la alfombra, consistió en un vestido plateado con una caída muy abierta. AunqueLuego,Al alzarse con el reconocimiento deLos internautas no ocultaron su fascinación por los vestuarios de la cantante, al grado de manifestar que su presencia y logros son históricos. Aunque también hicieron énfasis en la rapidez con la que laInformación por Milenio