Lady Gaga y Ariana Grande encabezan listas reproducción en EU con Rain on Me

Escuchar Nota

“Gracias por recordarme que soy fuerte, súper emocional y te amo mucho, te aprecio Ariana Grande, sin ti y sin mis ‘Little Monsters’, no sé cómo sobreviviría. Prefiero estar seca, pero al menos estoy viva”.

A más de una semana de haber estrenado el tema, en colaboración con, la cantante y actriz estadunidensecolocó dicha canción en elDe acuerdo con el conteo de, compartido por el sitio, Rain On Me, el corte compuesto por Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de Lady Gaga, y Ariana Grande, consiguió la primera posición del 22 al 28 de mayo en Estados Unidos.Según datos del sitio, la canción lanzada la noche del 21 de mayo,, encontrándose las ciudades de Alpena, Greenville y Glendive, entre los lugares que mejor aceptación han dado al tema; el video oficial de la melodía fue estrenado el viernes 22 de mayo, en el canal oficial de la intérprete de Bad Romance, y ahora también de 911.Por su parte, el video oficial de Rain On Me, llegó a, en la plataforma de video YouTube, misma en la que, el 29 de mayo, estrenó el resto de los temas que integran su sexta producción discográfica, la cual lleva por nombreLa semana pasada, momentos antes de estrenar el sencillo, Lady Gaga manifestó su agradecimiento a Ariana Grande y a sus fanáticos: