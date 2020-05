Lady Gaga y Ariana Grande unen fuerzas en Rain On Me

Escuchar Nota

"Una vez conocía a una mujer que había conocido el dolor de la misma manera que yo, que lloró tanto como yo, bebió tanto vino como yo, comió tanta pasta como yo y cuyo corazón era más grande que todo su cuerpo", dice Ariana en Twitter.

one time ..... i met a woman who knew pain the same way i did... who cried as much as i did, drank as much wine as i did, ate as much pasta as i did and who’s heart was bigger than her whole body. she immediately felt like a sister to me. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 22, 2020

If we’re gonna cry we’re gonna cry together, but we’re gonna dance while we do it. #RainOnMe #LittleMonsters ⁦@ArianaGrande⁩ let it pour I’m crying on my porch that I use to not be able to leave, I was stuck. Now I dance on it and sing about how I got through it. pic.twitter.com/fZgrMDJYg2 — Lady Gaga (@ladygaga) May 22, 2020

Lady Gaga y Ariana Grandeestrellas del pop."Rain On Me"tras ser retrasado por el coronavirus.La letra del tema, intercambiándose mensajes de amor mutuo públicamente.Y añade: "Ella entonces me cogió de la mano y me invitó a su paravilloso mundo de "Chromatica" y, juntas, expresamos lo precioso y sanador que resulta llorar. Espero que esto los haga sentir tan animados como nos anima a nosotras dos"., por su parte,. #RainOnMe #LittleMonsters. Estoy llorando en el porche que no solía poder abandonar, estaba atorada. Ahora bailo en él y canto sobre cómo logre superarlo".s. Además, Lady Gaga ha lanzado una nueva colección de merchandising y un vinilo de color exclusivo en ladygaga.com.