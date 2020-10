‘Lady no me toques’: Mujer choca contra 5 autos y agrede a policía

Escuchar Nota

Durango.- En Durango una mujer protagonizó un accidente en el centro de la capital impactándose contra 5 vehículos estacionados.



La mujer ha sido conocida como "Lady No Me Toques", quien además agredió a elementos de la policía vial tras el incidente.



Los hechos ocurrieron durante la noche de este martes, en la intersección de la calle Hidalgo y Gabino Barreda, dejando como saldo daños materiales.



En el video la mujer es captada dentro de su unidad y acompañada de una persona de la tercera edad, sin embargo cuando los agentes de vialidad buscan que descienda de la unidad, comienza a gritar y propinar patadas a los elementos, exclamando que no la toquen.



Usuarios de Facebook, bautizaron a la protagonista del accidente como Lady No Me Toques.



Elementos de tránsito tomaron conocimiento del hecho para que la responsable responda por los daños.



Con información de Milenio.