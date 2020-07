LadyCombi es captada bebiendo cerveza en transporte público y agrediendo a mujer

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una pasajera de una combi en Morelia, Michoacán, quien presuntamente iba en estado de ebriedad, agredió a otra mujer que la grabó para denuncia que fumaba y tomaba cerveza en el asiento del copiloto, por lo que fue llamada en redes sociales como #LadyCombi.



Los pasajeros cuestionaron al conductor de la unidad si la mujer podía viajar en esas condiciones, por lo que ésta se molestó y agredió física y verbalmente a los pasajeros. "En una combi de las azules, así vamos con una chica toda ebria", comenta la mujer que graba.



En el video que circula en redes sociales, la mujer que iba en el asiento del copiloto le ordena al chofer que se detenga y le abra la puerta de atrás. "Le abres y me agreden, vas a ver lo que te va a pasar", advierte la persona que grababa; no obstante, el conductor obedeció a la mujer que tomaba, quien encaró a la otra.



—¿Te bajas o qué onda?



—No te metas en problemas



—¿Te bajas a o qué onda?



—No te metas en problemas, no me rebajo con personas como tú



Ante ello, la pasajera le preguntó al chofer si "es enserio" que iba a permitir la situación, pero la mujer que iba fumando dijo que él no tenía nada que ver. Tras varios segundos, esta última insistía en que la dejaran de grabar, sin embargo, se fue a los golpes con la mujer que le reclamó y amenazó a otra pasajera quien continuaba grabando.



