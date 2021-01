LadyPerro se sube a Metrobús y discute con policía

Escuchar Nota

Usuarios del @MetrobusCDMX apoyan a elemento de @SSC_CDMX, quien recibe insultos de una mujer, únicamente por que le indica que no puede abordar con su mascota, la llaman ya #LadyPerro. pic.twitter.com/vOnIl0FPvR — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) January 21, 2021

En redes sociales una mujer fue bautizada como #LadyPerro, tras subir al Metrobús con su mascota y discutir con una policía que le pidió descender de la unidad.En las imágenes se observa que la oficial le pide bajarse, pero la usuaria se resiste, argumentando no se puede bajar, pues viajaba con menores de edad."Son las reglas señora, tenga en cuenta eso. Es su trabajo. Ya, señora, sálgase. Que entre la prudencia en usted. Señora, ya, por favor. La mascota no puede subir en el transporte público. La oficial no está siendo grosera ni mucho menos irrespetuosa, usted es la que está siendo grosera”, le expusieron los pasajeros a la mujer."Son 24 pesos. Estás de ofrecido, dame 24 pesos y me bajo con gusto”, respondió.Ante ello, los pasajeros comenzaron a hacer la “coperacha” para entregarle el dinero, pero aún así la mujer se negó a bajarse.En dicha publicación, el Metrobús explicó que “es posible viajar con animales de compañía, siempre y cuando viajen en una transportadora adecuada para mascotas completamente cerrada, por seguridad de la mascota y de las personas usuarias”.Con información de Excélsior